Yaşam, evrensel boyutlarıyla tam bir varlık öyküsüdür. Geçici olan zaman diliminin “ömür” adı verilen ölçüsü insandan insana değişir. Bu süre içinde yaşananlar belleklerde anı olarak yer alırken, konusuna ve önemine göre yazılarla, kitaplarla, değişmez kaynak olan tarihlerde de değerlendirilir. Gerçekte insan yaşamının siyah-beyaz, renkli fotoğraflar gibi geçen günleri var. Görülüp geçirilenlerle anlam kazanan yaşam, her zaman herkesi olağan kucaklamıyor. Doğal, olumlu durumlar yanında olumsuzluklar, aykırılıklar, beklenmedik olaylar, ağır gölgeler, hatta karanlıklar getiriyor. Yaşama istenci, kimi zaman, bir görev olarak insanı ayakta tutuyor.

Neler gördü Türkiye'miz. Hiçbir etkinliği, seçkinliği, özelliği, özgün niteliği, başarısı, becerisi olmayanlar nerelere geldi, hangi kata, hangi makama oturdu, ne yetkiler kullandı. Yaraşırlıktan, yetkinlikten çok kullanılmaya, anlayış ve kavrayış zayıflığından yarar ve çıkar sağlamaya, boşluk bırakmamaya ağırlık ve öncelik verildi. İlgililer, kendilerine uygun birinin katları-makamları doldurmasına çalıştılar. Adam olmadıklarından, adam görmediklerinden adam sandıklarına kucak açtılar.

Nerede, Atatürk ve İnönü yönetimi ve onların zamanındakiler. Kişilik ve nitelik bozukluklarının değişik belirtileri insanı derinden üzüyor. Ad, unvan, mevki-makam için, daha çok gelir sağlamak, çıkar elde etmek için düşülen durumlar ibretlik görüntüler yansıtıyor. Hele kimi siyasetçilere yanaşma ve onların yakınlıklarıyla yardımlarını sağlamak için yeğlenen küçültücü durumlar. Kimileri kişiliklerini ve değerlerini beklentileriyle çıkarları için yitiriyor. İnsanı niteleme, anlatma çabaları boşa gidiyor. İnsanlık, bir değerler kaynağı ve soyluluk dayanağı olarak sözde kalıyor. Oysa yaraşırlığın, uygunluğun, erdemin özü de özeti de insanlıktır. İnsanlık, bir insanın taşıdığı tüm değerlerin adıdır, tanımıdır.

ANLAMLI BİR ÖRNEK

Canlılara yaklaşım soyluluğu, insanlığın belirgin ve seçkin örneklerinden biri de Volkan KOÇ'un kurduğu Patili Köy'de 1000'e yakın kimsesiz köpeğe bakılan araziyi ağaçlandırmak için Sibel ve Ahmet EROL çiftinin başlattığı, ETHİCA adlı sigorta şirketinin acenteleriyle para toplayıp 1000 çam ağacı dikimiyle mama yardımının gerçekleştirilmesidir. Sigortanın genel müdürü Cemal ERERDİ, yardımcısı Işıl AKYOL, bölge müdürü Müjdat İLHANER, acenteleri ARMANTE Sigorta, Ahmet EROL, DEVCİHAN Sigorta'dan Mustafa YIKARBABA ve tüm ETHİCA acentelerini bu insanlık girişimlerinden ve katkılarından dolayı kutluyor, toplumumuzun bir örnek olarak sorunu benimsemelerini diliyoruz. Yarın, Hayvanları Koruma günü. Onları asla dışlamayalım, unutmayalım. Benim 17 yıl yaşadıktan sonra yitirdiğim Pamuk adlı kedimden sonra şimdi en yakın dostum olan Çıta adlı kedim torunum gibi kollarımda.