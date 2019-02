İnsan yaşamında ahlâk kurallarının öncelik ve üstünlüğü tartışılamaz. Siyasal iktidarların çoğunlukları nedeniyle yürürlüğe koydukları yasalarla istediklerini yapması, hukuka biçimsel uygunluk yönünden aykırılık taşımasa da öz yönünden tartışılır. Cumhurbaşkanlığı katında oturan kişinin aynı zamanda parti genel başkanı olması, seçim çalışmalarında cumhurbaşkanlığı sıfatı gözetilerek kimi yasaklardan bağışık tutulması, siyasal ahlâk yönünden uygun değildir. Bay RTE'ın demokrasinin mayasındaki eşitliğe aykırı tutum ve davranışları, seçimlere gölge düşüren aykırılıkları içerdikçe, seçimlerin sağlıklı olduğu savunulamaz.

Kaç kez yazıldı, söylendi, tartışıldı. Ama asla dinlenmedi ve yanlışta direnildi. Bay RTE partili olsa da geçici olarak bulunduğu makam nedeniyle “..Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak ve yüceltmek ve üzerime aldığım görevi TARAFSIZLIKLA yerine getirmek için … namusum ve şerefim üzerine andiçerim” (Anayasa mad.103) diyen, devletin başı sıfatıyla “Türk Milleti'nin birliğini temsil eden” (Anayasa mad. 104/1) bir yurttaş olmasına karşın her gün aşırı siyasal-parti konuşmalarıyla aykırılıklar sergilemektedir. Tutum ve davranışları, kendilerinden olmayanları dışlayıcı, karşı olanları suçlayıcı, tehdit içerikli konuşmaları (kaba ve saldırgan sözleriyle) diktatör görünümüyle yadırganmaktadır. Topluma gözdağı verircesine sert çıkışları kötü örnekler oluşturmaktadır. İnandırıcı ve güven verici olmaktan uzak durumu, gelecek konusunda endişe vermektedir. Barışa gereksinim duyulan günümüzde toplumu ayrıştırıp kutuplaştırıyor. Karşıtlıkları kışkırtıyor. Uygarlık çağında ilkellikler, daha çok yadırganıyor. Üstelik çok sakıncalı. Kendisi makamına ve sıfatına herkesten çok dikkat etmelidir. Her yönden iyi örnek olmak sorumluluğu tartışılamaz. Bunu istemek ve görmek her yurttaşın hakkıdır.

YİNELEYELİM

Okurlarımızın hoşgörüsüne sığınarak, önceden yazdıklarımızı yineleyip duruma ilişkin kanımızda bir değişiklik olmadığını vurgulamak istiyorum. Tutum ve davranışlarını, uymak zorunda olduğu anayasal andına uymadığı için, tepkiyle karşılıyorum. Kabûl etmiyorum. Konumunu tanımıyorum. Benimsemiyorum. Güvenmiyorum, inanmıyorum. Uygun bulmuyorum.

Son Suriye olaylarına ilişkin çıkışlarını, değişik sözlerini, ABD ilişkilerini de yerel seçimlere yönelik oy çağrısı olarak karşılıyorum. Yeni yıl bakalım daha neler getirip götürecek? Kamu hizmetlerinin karşılıklarını önce çok artırıp yerel seçimler nedeniyle sonra biraz indirerek halka kolaylık sağlandığı aldatmalarıyla iktidar kesesinin ağzını açmak, adamlarına aylık bindirmeleriyle ayrıcalık sağlamak, muhalefet partilerinin liderlerine kanalı olan seçim çalışmalarını bir parti genel başkanı olduğu gözardı edilerek cumhurbaşkanına açmak çelişkisi siyasal yaşamımızın karartılarıdır.