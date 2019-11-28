Yaşam ışıkları

Beynimizi aydınlatan, yüreğimizin sıcaklığını artıran yayınlar, kitap fuarlarının gördüğü ilgiyle önemini kanıtlamaktadır. Okuma alışkanlığının yaygınlaşması ve yükselmesi, toplumsal yaşamımızın her yönden düzeyinin büyümesine katkıdır. Gönderenlerine teşekkür ettiğimiz, yazarlarını ve yayıncılarını içtenlikle kutladığımız yeni yayınları okurlarımızın bilgisine sunma görevimizi sürdürüyoruz:

– Gazetemizin çalışkan yazarı ve Ankara Temsilcisi Saygı ÖZTÜRK'ün yeni yapıtı, DOĞAN Kitap'ın ürünü “MENZİL – Bir Tarikatın İki Yüzü” adını taşımaktadır.

– Dr. Necati YALÇIN'ın “Yazdığım Ankara” adlı yapıtı TREND Yayınevi ürünü.

– Murat MERİÇ'in “Hayat Dudaklarda Mey – Memleketin Anason Kokan Şarkıları” adlı iki ciltlik yapıtı Anason İşleri Kitapları ürünü.

– Prof. Dr. Kemal ARI'nın “Laiklik ve Teokrasi (Türkiye'de Şeriat Tehlikesi Var mı?)” – “ATATÜRK'ü Anlamak ve Tamamlamak (Atatürk Portresinden Eksik Renkler)” – “Bruno Taut (Ölümüyle Atatürk'e Eşlik Eden Alman Mimar)” adlı üç yapıtı KİTAP Ana yayını.

– Y. Mimar Eriş ÜLGER'in “Mustafa Kemal'in Önderliğinde Harp ve Sulh” adlı yapıtı ASİKİTAP yayını.

– Sanatçı İlyas SALMAN'ın “Hasretim Sansürlüdür” adlı şiir kitabının 17. baskısı İLERİ Yayınları ürünü.

– Prof. Dr. İbrahim Özden KABOĞLU'nun “Anayasasızlaştırma ve Demokrasi Umudu” adlı yapıtı TEKİN Yayınevi ürünü.

– Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN'in “Zamanı Durduran Saat” adıyla Cemalettin N. Taşçı'yla yaptığı söyleşinin 5. baskısı DOĞAN Kitap ürünü.

– Prof. Dr. Sadık K. TURAL'ın “Sorulara Cevaplar-l” adlı kitabının yenilenen 2. baskısı Ankara Kültür Sanat Yayınları'nın ürünü.

– BİLGİ Yayınevi'nin iki yeni ürününden biri Müge ÇEVİKOĞLU'nun İtalyancadan dilimize çevirdiği GİOVANNİ Guareschil'nin “Don Camillo'nun Küçük Dünyası” ile Elif DERVİŞ'in İngilizceden dilimize çevirdiği ERNEST Hemingway'ın “Yazma Üzerine” adlı Larry W. Phillips'in derlemesi.

– Prof. Dr. Zafer GÖREN'in “Anayasa Hukuku” adlı kitabının yenilenmiş 4. baskısı YETKİN Yayınevi'nin ürünü.

– Ankara'nın önceki valilerinden Kemal ÖNAL'ın yaşam öyküsünün çalışma bölümünü içeren “Kırk Yıl Yedi Ay-Bir Valinin Hatıraları” adlı, yöneticilerin çok yararlanacağı kitap ORİENT Yayınları'nın ürünü.

– Şeyda AÇIKKOL ALTUNOK'un, Can GAZALCI'nın editörlüğüyle hazırladığı “Bir” adlı romanı EDEBİYATİST Yayınevi ürünü.

– Emekli öğretmen Recai ŞEYHOĞLU'nun “Tablo ve Ressam” adlı kitabı CİNİUS Yayınları'nın ürünü.

– Emekli Yarbay Mehmet ALKAN'ın “Ali'm ve Sonrası” adlı kitabı (Yılmaz ÖZDİL'in tanıtımıyla) İGA Kültür Kitaplığı ürünü.