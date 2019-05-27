Kurtuluş Savaşı Zaferi'ni izleyen zaman dilimlerinde tüm yokluk ve yoksunluklara karşın Kurtuluş Zaferi'ni gerçekleştiren ATATÜRK ve arkadaşlarının değerini yadsımak bir yana karaçalarak terbiye sınırlarını da aşan niteliksiz kişilere bir de sonradan Müslüman olan Yunan asıllı İngiliz Hamza A. Tzortzis adlı bir sapkın eklenmiştir. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Atatürk'e “Şeytan” demek çirkinliğini sergilemiştir. Yunan asıllı birinin 30 Ağustos ve 9 Eylûl 1922 olaylarının tepkisiyle kendini bilmezlik yapmasına aldırış edilmese de öğrencilerin bu sinsi düşmanı alkışlamaları büyük bir üzüntü nedenidir. Üniversite yönetiminin duruma ilgisiz kalması ayrıca düşündürücüdür.

Kimi Avrupa ülkesinin Ermeni soykırım kararlarıyla karşıtlıklarını yineledikleri bugünlerde ülkemiz içindeki aykırılık ve sapkınlıklar daha üzücü olmaktadır. Yaraşır oldukları tepki gösterilmeyince şımarıklıklarını artıran kişi ve topluluklara verilecek değişik dersler olmalıdır. Hukuksal ve ekonomik çalkantılarla uğraşırken kendi üniversitelerimizde bu tür olayları yaşamak hepimizi daha duyarlı ve özenli davranmaya çağıran durumlardır.

FETÖ'cü oldukları için cezaevine atılan önceki yargıçların verdikleri siyasal nitelikli kararların yeniden ele alınmasına ilişkin kimi isteklere “Yersiz ve haksız!” demek güçtür. Ağır bir kargaşa ortamı yaşatan adamın ABD'deki yaşamı, etkinliği ve korunması ABD ilişkileri yönünden düşündürücüdür.

Çok gerekli ve yararlı araştırma önergelerini TBMM'de kabul etmeyen AKP-MHP ortaklığının demokrasiye, hukuka, adalete yaklaşımlarındaki olumsuzluk ulusal yaşam olgusunu gölgelemektedir.

Her şey doğru, dürüst, iyi mi? Muhalefetten neden çekiniyor, korkuyorlar? Muhalefet eleştirir, önerir, karşı çıkar, destekler, duruma göre davranır. Aykırılıklardan alıkoyar, özendirir. Muhalefetsiz iktidar, aksak iktidardır, zayıf iktidardır, başıboş iktidardır.

Bugün, 27 Mayıs 1960 Harekâtı'nın 59.yıl dönümü. Anımsayıp değerlendirerek, bugünlerle karşılaştırarak bilincimizi ışıklandıralım. Özellikle bugünü dün ile karşılaştırıp nereden nereye ve nasıl geldiğimizi değerlendirmek yarınlar için yararlı olur. Yanlışlık ve yanılgıların yinelenmesi, siyasal amaçlarla hukukun gözardı edilip ötelenmesi toplumsal yaşam için en sakıncalı durumlardır. Cezaevlerindeki yazarların, bilim insanlarının, gençlerin, siyasetçilerin (Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat ÇULHAOĞLU) inandırıcı olmayan nedenler ve çok zayıf gerekçelerle karanlıkta tutulmaları düşündürüyor, üzüyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimiyle ilgili savunulması güç yenileme kararının açıklanması çoğunluk gerekçesini hukuka, gerçeklere açık aykırılığı demokratik yaşam için kara bir sayfadır. Hukukun siyasete kaydırılması ulusal yaşam için en kötü kalkışmadır.