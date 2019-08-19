İktidardaki siyasal partinin genel başkanı sıfatının yanında cumhurbaşkanlığı sıfatını da taşıyan Bay RTE'nin durumuna aykırı tutumu, sert, kimi zaman da konumuna yakışmayan sözlerle giderek yoğunlaşıyor. Kötü örnekler oluşturan nitelemeleri, değerlendirmeleri ve kişiliklere ilişkin olumsuz sözleri siyasetin dokusunu da bozmaktadır. Bir zamanlar Atatürk ve İnönü için “İki ayyaş” diyerek topladığı tepki giderek artmaktadır. Partililerinin ve toplantılarını izleyen çocukların alkışlarıyla gülücükler sergileyen Bay RTE, cumhuriyeti bizlere armağan eden büyüklerimizin dönemlerini eleştirerek yeterli bilgiden yoksun olduğunu ortaya koymaktadır. 1954 doğumlu Bay RTE olsa olsa ancak 1970'den sonrasını anımsayabilir. Kulaktan dolma, yanlı okuma, amaçlı değerlendirme ile özellikle cumhuriyetin ilk on beş yılını eleştirmesi 2023 hevesinin yanlışlarından biri olabilir.1950 ile 1960 arasını bırakıp 1925-1938'i ve 1950'ye uzanan yılları eleştirmesi, koyu partizanlığının ve saltanatı ellerinin tersiyle iterek cumhuriyeti kuran büyüklerimize karşıtlığının sonucu olsa gerektir. Yanlışlar ve yanılgılarla yaklaşımı ulusal yapımıza yönelik zararlı çıkışlardan biridir. “İnkâr siyaseti” hiçbir zaman yarar getirmemiştir.

Bay RTE'nin yanlılığı ve karşıtlığı o kadar koyu ki Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümü konuşmasında Lozan Kahramanı İNÖNÜ'nün adını anmak istemediğini açıkça belli etmiş ve anmamıştır. İnönü'nün adını her ağız zaten anamaz. Lozan'ı anlayanlar İnönü'ye şükran duymaktan uzak kalamazlar. Zaten genelde Atatürk'ün ve İnönü'nün değerini bilmeyenlerle tartışmaya girilmez, onlara önem verilmez. ATATÜRK, Türkiye'mizin hiç batmayan güneşidir. Bu gerçeği ve değeri anlamayanlara ne kadar yazık.

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2019-2020 Adalet Yılı açılışının Cumhurbaşkanlığı'nda yapılmasına karşı çıkan başta öncülük yapan İzmir Barosu olmak üzere tüm Baro Başkanlarını önceki Ankara Barosu Başkanlarından biri olarak destekliyor ve yürekten kutluyorum.