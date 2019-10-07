Yeni kitaplar-dergi ve gazeteler

Saygıdeğer yazar ve yayıncıların gönderdiği, almakla mutluluk duyduğum, okumakla gönendiğim yayınlar için ne kadar teşekkür etsem azdır. Ayrı ayrı tanıtmak yerine birlikte okurlarımıza duyurmak için bugünü bekledim. Zaman zaman görev bilerek bu katkıda bulunacağım. Yazar ve yayıncılarla:

Dr. Alev COŞKUN “Asker İnönü, 1884-1922” ile “ Diplomat İnönü, Lozan 1922-1923” ve “Kuvayı Milliye'nin Kuruluşu” (Kırmızı Kedi Yayınları) – M. Tevfik KIZGINKAYA “Aklın Yolu Cumhuriyet” (Bilim ve Sanat Yayınları) – Kasım Mehmet TEKE / Bora ÖNCÜ “Anıtkabir, Bir Veda Bir Başlangıç” (T. İş Bankası Kültür Yayınları) – Özlem Türker ERUYGUR “Prenses Kazima' nın Sarayı, Kum Fırtınalı Bir Aşk Hikâyesi” (Galeati Yayıncılık) – N. Erhan PATIR “Mehhmetçik Olabilmek” (Galeati Yayıncılık). Halit PAYZA “Hiroşima'daki Küçük Çocuk, Nagasa' daki Şişman Adam” (Japon Yayınları) – İpek BOLAT “Amerika' nın Balkan Savaşları'nda Medya Gücü” (İlkim Ozan Yayınları) – Mustafa GAZALCI “Köy Enstitülerinin Meclis Süreci” (Bilgi Yayınevi) – Taner TİMUR “İslâm, Lâiklik ve Aydınlanma Savaşı” (Yordam Kitap) –Ali Turgay KARAYEL “Karşılaşma “ (Bilgi Yayınevi) – Sercan LEYLEK “Duvar ve Adam” (Bilgi Yayınevi) – Hasan Faruk LEVENT “Bir Geçmiş Düşü” (Bilgi Yayınevi) – Gökçe Fırat ÇULHAOĞLU “19 Mayıs: Sacaş Kararı, Mantık Oyunları ve Komplo Teori lerine Yanıt” (İleri Yayınları) –Ahmet KÖKLÜ “Kırk Ambar” (IQ Kültür Sanat Yayıncılık) – Gökçe Fırat ÇULHAOĞLU “Silivri Defterleri 1., 21 Mart' tan 23 Haziran'a Beyaz Türklerin Köleliğe İsyanı (İleri Yayınları) – Coşkun ÖZDEMİR “Karşı Devrimle Hesaplaşma” (Cumhuriyet Kitapları) – Ali Naili ERDEM “Ülkem ve Anılarım” kişisel yayını. – Prof. Dr. Halûk GÜNUĞUR “Avrupa Birliği Hukuku” kişisel yayını. Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK “Siyasî Partiler ve Seçim Hukukunun Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri” (Yetkin Yayınları) –Oktay EKŞİ, Taner BAYKOK “Cumhuriyetle Yaşadığımız Yıllar” (Kaynak Yayınları) –Levent KIRILMAZ “Yaşama Sanatı” (Ege Üniversitesi) –Avukat Tacar ÇAĞLAR “Avukat Atilâ SAV'a Armağan” (Türkiye Barolar Birliği) – Ali ŞENTÜRK “Operasyon Kamusal Alan” kişisel yayını. – Bülent BAŞISARIKLI “Sol ve PKK” (Yayın B) – Mustafa BÜLBÜL “SAKLARIM” ( kişisel yayını). – Serra MENEKAY “Kıvılcımdan Aleve, Ege' deki Kuvayi Milliye” (Galeati Yayıncılık) – M. Güner DEMİRAY “Âdemin Defteri” şiirler (Artshop Yayını). – Yahya Anıl ATAY “Dedem ve Ben” (Artshop Yayını).- Dr. Sâdık ÖZEN “Hocalarıma Vefa Borcum” ile “Batı'nın Çirkin Yüzü” ( Artshop Yayını). – Ahmet BECİOĞLU “Bilinmeyen Yönleriyle Fikri Sönmez” (Su Yayınları).- Nedim Yaşar GÜLSOY “Din Tüccarları” (Togan Yayınları” – Salih BOZOK-Cemil S. BOZOK “Hep Atatürk' ün Yanında, Baba oğlu Bozok'lardan Anılar” (Atatürk Vakfı Yayınları -1923-2018) (Berikan Yayınevi). – Selâhaddin ÇİLLER “Atatürk için Diyorlar Ki” kişisel yayını.- Hasan GÜNEŞ “Quantum ve Alevilik Bilimi, Erdemi, İnancı Birleştiren 3000'li yılların İnanç Anlayışı” ( Su Yayınları). – Ahmet AKGÜL “Dünya' nın Değişimi ve Erbakan Devrimi”, “ Bizim Atatürk”, “ Küresel Fesatçılık ve Fetullahçılık” (BUĞRA Yayınları).

–Prof. Dr. Türkmen DERDİYOK “Kalite Yönetimi”. (Berikan Yayınevi). – İlhami NALBANTOĞLU “Kısa Kısa Öyküler III” (Ahlat Kültür Sanat ve Çevre Vakfı Yayınları). Sait BALCI “Hedef Ülke Türkiye” (TOGAN Yayınları).

DERGİLER:

Çağdaş Türk Dili (Ankara), Türkiye Barolar Birliği Dergisi (Ankara), İstanbul Barosu Dergisi (İstanbul), Berfin Bahar (İstanbul), Öykü-Şiir (Ankara), Birlik (Emekli Subaylar Derneği-Ankara), Millî Çözüm (İstanbul), Nif Sanat (İzmir), Mesa ve Yaşam (Ankara).

GAZETELER:

Bartın (Bartın), Danişmend (Niksar), New Marine Deal (İstanbul).