Yineliyoruz

Seçim konuşmaları ve çalışmaları kimlerin ne olduğunu, ne düşündüğünü ve neleri amaçladığını daha iyi ortaya koymaktadır. Özellikle AKP Genel Başkanı Bay RTE'nin karşıtlarına taşıdığı sıfat ve bulunduğu kata asla yakışmayan sözlerle saldırması düzeyi düşürdüğü gibi toplumsal barışı gölgeleyip yaralayan içeriklerle üzüntü vermektedir. Bir seçim, bir oy için, bir siyasal tutku (hırs) için yurttaşları bölmek, karşıtlıklar yaratarak ulusu ayrıştırmak bağışlanmaz, ağır bir kusurdur. Hatta duyarlıların “suç” sayacağı bir eylemdir. Kuşlara yem verir gibi seçim konuşmalarında izleyenlere çay dağıtmak (evlere bırakılanlar ayrı) yurttaşları küçümsemektir.

Her şeyle oynandı. Yetmedi, sıra dine-inanca, akla geldi. İnanca saygısı olan, bu değeri siyasal alanın dışında, üstünde tutar. Tanrısıyla kendisi arasındaki kutsal bağı özenle koruması gereken inanç sahibi siyasal sunumlarla oyunu kullanırsa bunun inancı kötüye kullanmaktan farkı olamaz. Vicdan özgürlüğü ve aydınlığı, inanç temizliği ve içtenliği, düşünce soyluluğu sıcaklığı, inanıp inanmamanın güvencesi olan laikliğin değerini bilmeyen, bu kurumun Atatürk cumhuriyetinin özgün niteliği olduğunu anlamayan ve göz ardı edenler, ulusal yaşama olumlu katkılarını, getirdiği esenlik ve barışı kavrayamayanlarla değişik amaçlı bağnazlar, inanç sömürülerini sürdürmek için lâikliğe karşı çıkarlar.

Anayasaya bağlılık andı içen bir kimsenin anayasada yer alan lâikliğe karşı çıkması şaşırtıcı olmaktan öte çok üzücü bir durumdur. Atatürk emanetlerinde çok yararlı bir ilke olan lâiklik için olumsuz sözlerle sergilenen karşıtlıklar, geriye gidişin, siyaseti kötüye kullanmanın alışılmış belirtileridir.

Lâiklik, toplumsal barışın önemli ve önde gelen öğelerinden biridir. Anlayış, hoşgörü, duygu ve düşünce temizliğinin, inanç özgürlüğü ve güvencesinin yaşamımıza tuttuğu ışıktır.

Son günlerde kimileri seçim getirisi gözeterek lâiklikle aklını bozmuş gibi kimi yalanlarla lâikliği kötülemekte, toplumsal barışa çok önemli katkısı olan bu kurumu, üstelik din kavgalarının alabildiğine kıyımlara ve yıkımlara neden olduğu Orta Doğu'da tek düzenli ülke olan ülkemizin lâiklikle yaşadığı inanç mutluluğunu göz ardı ederek, oy toplamak için sömürmektedir. Bu çağda siyasal ve dinsel yönden lâikliğe karşı olan yanlışlık sahipleri bulunabilir ama lâikliğin ne olduğunu bilmeyen sanırım yoktur.

Yaşamsal ilkeler ve kurumlarla, ulusal değerlerle bağları koparmamak, zayıflatmamak ve savsaklamamak gerekir. Siyasal getiri çabalarıyla tersine girişim ve kalkışlarda bulunmak, gelişigüzel sözlerle eleştirmek hiçbir yarar sağlamaz. İktidar, ülkenin her durumundan sorumludur. Kötü örnek olacak her şeyden kaçınması ve hiçbir ayrım gözetmeden tüm yurttaşların sağlık ve güvenliğini koruyup güçlendirmekle yükümlü olduğunu unutmaması gerekir.

ANMA

Başta kahraman Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere Çanakkale Savaşları'nın tüm unutulmazlarını yürekten saygıyla, sevgiyle anıyor, Tanrı'dan engin rahmet dileklerimi yineliyorum.