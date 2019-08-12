Kimileri için çok hızlı, kimileri için çok yavaş geçen zamanın getirip götürdüklerini saymak ve sıralamak gerçekten çok güçtür. Benzerliklerden çok ayrılıklar ve aykırılıklar taşıyan zaman süreci bir “değişik tablolar” sergisi gibidir. İnsanı mutlu eden, üzen, düşündüren ve duraksamalar içinde bırakan olaylar, oluşumlar, olumlu ve olumsuz yanlarıyla etkileyen durumlarla tutumlar, duyuru ve düşünce özgünlüğünün doğal yansımaları, sonuçları olsa bile yaşamı aydınlatıp gölgelemesi engellenemiyor, önlenemiyor.

Saatler, günler, aylar ve yıllarla sınırlandırılıp ölçülen zamanın soyut bir ortam olduğu tartışılamaz. Genelde kullanılması, kazanılıp yitirilmesiyle, değerlendirilerek dilimizden düşürmediğimiz zamanın sonuz olduğu açıktır. Yaşamımıza göre değerini ölçtüğümüz zamanın, varlığımızın en doğal kucağı ve değeri olduğu benimsenmiştir.

Zamanı değerli kılan değerler, unutulmaz, seçkin kişiliklerdir. Bilim adamları, sanatçılar, sporcular, eğitimciler, görevlerini sorumluluk bilinciyle ve ödün vermeden en etkin biçimde yerine getirenler, yazarlar, başarılı siyasetçiler hemen sayılabilir.

Günümüzde sorunlara değinen, çözüm önerileri getiren, ulusal değeler, ilkeler ve kişilere yönelik kötülüklere karşı çıkarak varlığımızın temelini savunmak ve korumakta etkin çaba gösteren seçkin yurttaşlarımız da var. Özellikle, giderek birkaç gazete ve dergiyle sınırlı kalan özgür basın-yayın kesiminde SÖZCÜ, CUMHURİYET, YENİÇAĞ, KORKUSUZ gazetelerinin bağımsız yapılarıyla etkin yayınları toplumsal aydınlığımız için güvence sayılacak niteliktedir. Adlarını ayrı ayrı saymadan tüm yazar, çizer ve yöneticilerini kutlayarak çabalarını övgüye değer buluyorum. Kötü siyasetçilerin kirletip yitirttikleri zamanı onların yazıları ve çizgileriyle yaşanabilir durum olarak algılıyoruz. Siyasal kuklalar ve uydular durumuna düşen iktidar goygoycularının çıkar güdüleri ve ilişkileri giderek sırıtmakta ve tiksindirmektedir. Basın özgürlüğüne yaraşır olmayanların tutumlarındaki bozukluk ve çürüklükle insana tapınma türü yaklaşım çirkinlikleri kişilik zayıflıklarının sonucudur. Önemli durumlarda en iyi ilâç olan zaman çoğunlukla en kötü kullandığımız değerlerin önde gelenidir.

Toplumsal aydınlığa ışık tutan dergilerden News MARİNA DEAL'in (en iyi denizcilik dergisi) Temmuz 2019, 139. sayısı değişik denizcilik konuları, eleştiri, öneri ve haberlerle çıkmıştır.

Milli Çözüm dergisinin 190. sayısı da yayımlanmıştır.

KUTLAMA

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