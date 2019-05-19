100 yıl önce bugün…

Mustafa Kemal, milli mücadeleyi başlatmak üzere Bandırma Vapuru'na binerken, Türkiye'nin nüfusu 12 milyon civarındaydı.

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O gün itibariyle…

Mustafa Kemal'in zihnindeki devrimlerine, ideallerine inanan insanların sayısı binde bir bile değildi. Demokrasiye, cumhuriyete gönül verenlerin sayısı herhalde 20 bin kişiyi bile bulmazdı.

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O tarihte o devrimler, o idealler için mücadele etmeyi bırakın, telaffuz etmek bile, hatta aklından geçirmek bile hayal edilemezdi.

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100 yıl sonra bugün…

Kendisini Atatürkçü olarak tarif etmese bile, hangi partiye oy verirse versin, Atatürk devrimlerinin getirdiği “eşit birey” olma özgürlüğünü benimsemiş, Atatürk devrimlerinin getirdiği kazanımları, kişisel hakları benimsemiş yurttaş sayısı, nüfusun en az yüzde 80'idir.

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Yıllar, devrim lehine aktı.

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Bandırma Vapuru'nun yolcuları, 100 yıl içinde, aynı toplumda, 20 bin kişiden en az 60 milyon kişiye yükseldi.

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Umutsuzluğa kapıldığınız anlarda, unutturulmaya çalışılan bu oransal kıyaslamayı hatırlayın lütfen.

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Dünya tarihinde böylesine kitlesel bir ulusal kültür dönüşümü örneği yoktur.

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Karşıdevrimcilerin, yobazların bağnazların, emperyalist kuklalarının çabası beyhudedir.

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Çağdaşlık asla geri döndürülemez.

19 Mayıs, budur.

Kurtalan Ekspres'in 19 Mayıs Marşı

Henüz yılbaşı öncesiydi.

Telefonum çaldı.

Arayan, Ahmet Güvenç'ti.

Lafı eğip bükmedi, küt diye sordu…

“19 Mayıs'ın 100'üncü yıldönümü için marş bestelemek istiyoruz, sözlerini yazar mısın?”

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Dizlerimin bağı çözülmedi desem, yalan olur.

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Çünkü, Ahmet Güvenç…

Efsane müzik grubu Kurtalan Ekspres'in kurucularından ve bas gitaristi, 25 yıl boyunca, vefatına kadar Barış Manço'yla birlikte çalışan, tüm zamanların en sevilen parçalarından, hepimizin ezbere bildiği “Gülpembe”yi, “Dönence”yi besteleyen, Erkin Koray'la, Cem Karaca'yla çalışan, aynı zamanda, Atatürk'ün yakın arkadaşı, istiklal madalyalı Ahmet Ağaoğlu'nun torunu, Ahmet Güvenç'ti!

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Hayatımda aldığım en büyük ödüldü.

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Taşıması güç bir sorumluluktu.

Üç ay süre istedim.

Yazdım.

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Kurtalan Ekspres'in 19 Mayıs 100'üncü Yıl Marşı…

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Bestesi, Ahmet Güvenç tarafından yapıldı.

Aranjesi, Kurtalan Ekspres tarafından yapıldı.

Solist, Ali Altay.

(Ekrem İmamoğlu için “Mart'ın Sonu Bahardır” şarkısının sözlerini ve bestesini yazıp okuyan Ali Altay.)

Stüdyo, Hardal Record.

Kayıt, miks, Emre Kaya.

Klip, Goril Yapım.

Prodüktör, Volkan Seviğ.

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Varlığıyla onur duyduğum Ahmet Güvenç'e ve Kurtalan Ekspres'e, yurttaş olarak yürekten teşekkür ederim.

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19 Mayıs ruhunu yücelten, Atatürkçü, yurtsever sanatçılarımızla gurur duyuyoruz.