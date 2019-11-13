ABD ziyaretinin Türkiye’ye etkisi ne olacak?

White House…

Bütün dünya “beyaz ev” diyor.

Almanlar weisses haus, İtalyanlar casa bianca, Fransızlar maison blanche, İspanyollar casa blanca diyor.

Dünyanın bütün lisanlarında “beyaz ev” olarak kullanılıyor.

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Dünyada sadece biz “saray” diyoruz!

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Çünkü… Bizim “eşit birey” olmayı reddeden kafamıza göre, memleketi yönetenler saraylara layıktır.

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Bu yüzden…

Trump'ın dünyayı yönettiği White House, bahçesi dahil 70 bin metrekareyken, asrın liderimizin Ak Saray'ı 300 bin metrekare.

Ak Saray'ın sırf kapalı alanına White House'tan dört tane sığıyor.

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(Kremlin Sarayı, bizimkinin 12'de biri kadar.

Kraliçe'nin Buckingham Sarayı, bizimkinin dörtte biri kadar.

Elysee, bizimkinin yanında anca müştemilat olur, 25'te biri kadar.

Komple Vatikan'dan iki misli büyük.

Çin'in Yasak Şehir'inden iki misli büyük.

İnternet ansiklopedisi Wikipedia'ya girin lütfen, asrın liderimizin Ak Saray'ı, dünyanın en büyük 25 sarayı listesinde açık ara “dünyanın en büyük sarayı” olarak gösteriliyor.)

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Trump'ın başkanlık uçağı, air force one, Boeing 747…

Aslına bakarsanız, Obama başkanken, air force one uçağını yenilemek istemişti, 2020 yılında teslim edilecekti, kendisi kullanmayacaktı ama, benden sonraki başkan rahat etsin diye bu siparişi vermişti.

Trump başkan oldu, çok pahalı dedi, halkın parasını çarçur edemeyiz, tasarruf yapacağız dedi, yeni uçak siparişini iptal etti.

Hatta, Boeing'e aba altından sopa gösterdi, “askeri alımlarda da tasarrufa gideceğiz, fiyatlar çok yüksek” dedi.

Boeing'in hisse senetleri borsada tepetaklak oldu.

Koşa koşa Trump'a gittiler, fiyatı yarı yarıya kırdılar, aynı paraya bir değil iki uçak verelim dediler.

Trump “işte şimdi oldu” dedi, imzayı attı, 2020 yılında teslimat yapılacak.

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Dünyanın en zengin ve en güçlü ülkesini yöneten Trump'ın pahalı bulduğu uçak, Boeing 747-8'di.

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Asrın liderimiz ise, Trump'la görüşmeye işte o model makam uçağıyla, 747-8 uçağıyla gitti!

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Trump maaş almıyor.

Ayda 33 bin dolar maaşı var ama, almıyor.

Eğitim, sağlık, emeklilik gibi devlet kurumlarına bağışlıyor.

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Asrın liderimiz sırf geçen sene, örtülü ödenekten 1 milyar 772 milyon lira harcama yaptı, nereye harcadığını sormak yasak.

Sırf bu sene kafasına göre harcaması için kendisine tahsis edilen örtülü ödenek miktarı 4 milyar 805 milyon liraya çıkarıldı.

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Trump tüm ABD başkanları gibi, yediğinin içtiğinin parasını kendi cebinden ödüyor.

ABD başkanları, diş macunundan, kuru temizleme masrafına, ayakkabı boyasına kadar, tüm kişisel harcamalarını kendi maaşlarından ödüyorlar.

Diyelim ki, arkadaşlarını misafir olarak davet ettiler, ağırladılar, kurabiyeden çay parasına kadar, kendi maaşlarından ödüyorlar.

White House'ın konut bölümünde, yani başkan ve ailesinin ev olarak yaşadığı bölümde görev yapan hizmetçilerin ücretini, kendi maaşlarından ödüyorlar.

ABD başkanları devletin resmi görevi haricinde devlet kesesinden bir cent bile harcayamaz, White House'ta kira ödemeden oturur, hepsi o.

Başkanlık uçağına, devletin resmi görevlisi hariç bir kişiyi bile alırsa, mesela kardeşini uçağa alırsa, first class uçak bileti kadar parayı kendi maaşından öder.

First lady'nin kuaför parasını bile, başkan kendi maaşından öder.

Devletin kesesi, başkanın şahsi cüzdanı değildir.

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Asrın liderimizin yaşadığı Ak Saray'ın masrafları için, sırf geçen sene 1 milyar 648 milyon lira harcandı.

Yemek için, mutfak giderlerine 5 milyon 300 bin lira harcandı.

Temizlik giderlerine 3 milyon 800 bin lira harcandı.

Giyecek ve mefruşat için 10 milyon lira harcandı.

Elektrik ve su faturaları için 41 milyon lira ödendi.

145 bin lira “yem” parası ödendi!

Ak Saray'da her gün 4.5 milyon lira harcanıyor.

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Trump, 250 dolardan değerli hediyeyi kabul edemez, kanunen yasaktır, nezaketen alır ama, derhal devlete verir, evine götüremez, bari şu bana kalsın diyemez, her hediye tek tek kayıt altına alınır, arşivlenir, başkanın görev süresi sona erdiğinde hediyelerin tam listesi, maddi değerleriyle birlikte kamuoyuna açıklanır.

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Bizimkine ne verirsen ver, alır.

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E vaziyet bu merkezdeyken…

Hâlâ, ABD ziyaretinin Türkiye'ye etkisi ne olacak filan diye merak ediliyor.

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Türkiye'ye daha ne olsun birader!