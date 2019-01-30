Başkan dediğin bağyan olmaz!

Fransa'nın başkenti, dünyanın en romantik şehri kabul edilen Paris bir kadına emanet, belediye başkanı Anne Hidalgo.
★
ABD'nin başkenti Washington bir kadına emanet, belediye başkanı Muriel.
★
Dünyanın turizm başkenti Barcelona bir kadına emanet, belediye başkanı Ada.
★
İspanya'nın başkenti Madrid bir kadına emanet, belediye başkanı Manuela.
★
Meksika'nın başkenti, 25 milyon nüfuslu Mexico City bir kadına emanet, belediye başkanı Claudia.
★
Dünyanın en zengin ülkesi Norveç'in başkenti Oslo bir kadına emanet, belediye başkanı Marianne.
★
İtalya'nın başkenti Roma bir kadına emanet, belediye başkanı Virginia.
★
Hollanda'nın tek taş pırlantası, özgürlükler şehri Amsterdam bir kadına emanet, belediye başkanı Femke.
★
ABD denilince ilk akla gelen şehirlerden San Fransisco bir kadına emanet, belediye başkanı Nicole.
Las Vegas bir kadına emanet, belediye başkanı Carolyn.
★
Avustralya denilince ilk akla gelen şehirlerden Melbourne bir kadına emanet, belediye başkanı Sally.
★
Şili'nin başkenti Santiago bir kadına emanet, belediye başkanı Karla.
★
Tunus'un başkenti Tunus bir kadına emanet, belediye başkanı Suad.
★
Japonya'nın başkenti Tokyo bir kadına emanet, belediye başkanı Yuriko.
★
(Almanya ve İngiltere zaten komple kadın başbakanlara emanet.)
★
(İnsanlık tarihinin ilk kadın belediye başkanı kabul edilen Plancia, bu topraklardaydı, Perge'yi yönetiyordu.)
★
(Sadiye hanım tee 1930'da Artvin Kılıçkaya'da belediye başkanı seçildiğinde, bugün gıptayla baktığımız Avrupa'da tek tük hariç, kadınların seçme seçilme hakkı bile yoktu.)
★
E şimdi bakıyoruz bize…
Bakılacak tarafı yok hakikaten.
★
Demokrasiyi özümseyen ülkelerde kadın yüzü artıyor.
Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık arasına sıkışan Türkiye ise, içine tükürüle tükürüle yüzüne bakılmaz hale geliyor.