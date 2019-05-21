İstanbul seçimini kaybeden Binali bey, sanırım kendini de kaybetmiş olmalı ki… “Sandık görevlileri seçmene bakıyorlar, Ak Parti'nin adayına oy verecek gibi görünenlere oy pusulası vermiyorlar” dedi.

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İnsanların tipine göre hangi partiye oy vereceği belli olabilir mi?

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Sakalına bakıp karar verelim desek, Temel Karamollaoğlu'yla Sezai Temelli'nin sakalı var ama, Akp'li değiller.

Başörtüsüne bakıp karar verelim desek, mesela Akp'nin Kadıköy adayı başörtüsüzdü ama, Ekrem İmamoğlu'nun annesi başörtülü.

İhrama girip girmediğine bakıp karar versek, Meral Akşener hacı.

Bıyığına göre karar verelim desek, Devlet Bahçeli Akp'ye karşıyken de bıyıksızdı, Akp ortağıyken de bıyıksız.

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Partilere göre seçmen tipi yoktur.

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Ama, Binali tipi

seçmen vardır.

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Taksim-Levent metrosunu aldı.

Eti Bakır'ı aldı.

Samsun doğalgaz dağıtımını aldı.

Eti Alüminyum'u aldı.

Oymapınar barajını aldı.

Ankara-İstanbul hızlı trenini aldı.

Ilısu barajını aldı.

Konya doğalgaz dağıtımını aldı.

Meram elektrik dağıtımını aldı.

Trabzon Atasu

barajını aldı.

Adana Menge

barajını aldı.

Adana Köprü

barajını aldı.

Elazığ Beyhan

barajını aldı.

Bingöl Kaleköy

barajını aldı.

Artvin Yusufeli

barajını aldı.

Çamlıbel elektrik dağıtımını aldı.

Uludağ elektrik dağıtımını aldı.

Ordu-Giresun havalimanını aldı.

Trabzon-Aşkale

yolunu aldı.

Mazıdağ fosfat işletmesini aldı.

Kastamonu Ilgaz

tünelini aldı.

İstanbul Çamlıca

tünelini aldı.

Rize Ovit tünelini aldı.

Trabzon Zigana

tünelini aldı.

Palu-Muş demiryolunu aldı.

İstanbul üçüncü havalimanını aldı.

Boğaziçi elektrik dağıtımını aldı.

Akdeniz elektrik dağıtımını aldı.

Köstere-Gümüşhane yolunu aldı.

Çanakkale elektrik dağıtımını aldı.

İstanbul-Şile-Ağva

yolunu aldı.

Alanya limanını aldı.

Hopa limanını aldı.

İnebolu limanını aldı.

Ereğli limanını aldı.

Giresun limanını aldı.

Akkuyu nükleer santralının yarısını Ruslar aldı, yarısını bu aldı.

Akkuyu nükleer santralının limanını aldı.

Yarım milyar liralık vergi borcunu sildiler.

Hüseyin Avni Paşa Köşkü'nü aldı.

Yetmedi kardeşim…

“Binali kalırsa yaşadık, milletin orasına

koyacağız” dedi!

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Hangi Binali'den bahsettiğini elbette bilmiyoruz.

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Ama, milletin orasına nasıl koyacağını izah etmesi için mahkemeye verildi, güya yargılandı, sadece 8 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

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Memleketin limanını, barajını, tünelini, yolunu, metrosunu, madenini, santralını, havalimanını bu müteahhit arkadaşın cebine koydular.

Milletin orasına koyarak, sadece 8 bin lirayla sıyırdı.

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Binali tipi seçmen,

işte budur.

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İnsanların tipine göre hangi partiye oy vereceğini kimse bilemez.

Ama, Binali tipi

seçmen bellidir.