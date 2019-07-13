Bu kadarcık… Rize, Siirt, Erzincan, Kars, Nevşehir, Çankırı, Burdur, Bolu, Çorum, Ağrı, Çanakkale, Sivas

Türkiye İş Kurumu'nun resmi verilerine göre, 2005 yılında kayıtlı işsiz sayısı 918 bin kişiydi.

★

Rize, Siirt ve Erzincan nüfusunun toplamı kadardı.

★

2006…

Asrın liderimiz Müsiad'ta konuştu.

“İşsizlikte büyük düşüş var, hükümete zaaf isnat etme derdinde olanlar rakamları çarpıtıyor, istihdamda çok başarılı olduk” dedi.

2007…

Asrın liderimiz, fetocuların televizyonu Samanyolu'da konuştu.

“Devlet ticaretle uğraşmaz, işsize iş mi arıyorsun, işte sana iş, özelleştirmelerle bunu sağlıyoruz, işi bilmeden konuşuyorlar” dedi.

2008…

Asrın liderimiz Tobb başkanına söyledi.

“Tobb'un bir milyon 300 bin üyesi var, birer işçi alsanız işsizlik biter, otomatikman anında görüntü olur” dedi.

2009…

Asrın liderimiz ulusa sesleniş konuşması yaptı.

“İşsiz sayısının durmuş olması, hatta işsizlik rakamlarında azalma yaşanmaya başlaması hepimizi sevindiren gelişmedir” dedi.

2010…

Asrın liderimiz Tbmm'de konuştu.

“Toparlanma devam ediyor, işsizlik üç ay içinde tek haneye düşer, bunlar hep iyileşmenin işareti” dedi.

2011…

Asrın liderimiz Rize'de konuştu.

“Dünya işsizlik krizi yaşarken, biz işsizliği indirdik, daha da aşağıya ineceğiz inşallah, Amerikası İspanyası işsizlikten kırılıyor, Türkiye hamdolsun aldığımız tedbirlerle çok iyi durumda” dedi.

2012…

Asrın liderimiz 1 Mayıs vesilesiyle mesaj yayınladı.

“İşsizlikle aktif mücadele yürüttük, ne mutlu bize ki, işsizliğin düşüş eğiliminde olduğunu görüyoruz” dedi.

2013…

İşsizlikten bahsetmedi.

2014…

Asrın liderimiz, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nda konuştu.

“İşsizlik rakamlarımız dünyadaki gidişin tersine rekor kırıyor, dünyada yükseliyor, bizde düşüyor” dedi.

2015…

Asrın liderimiz muhtarlara konuştu, kadına yönelik şiddetle işsizlik arasında ilişki kuran Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

“Yav bunun işsizlikle ne alakası var, zaten feministlerin dinimizle alakası yok” dedi.

2016…

Asrın liderimiz Tobb'da konuştu.

“Tobb'un 1.5 milyon üyesi var, her üye bir kişiyi işe alsa 1.5 milyon işsize iş demektir, olay bu kadar basit” dedi.

2017…

Asrın liderimiz Ankara Ticaret Odası'nda konuştu.

“İstihdamda çok ciddi başarımız var, tabii aklınıza ‘o halde niye işsizlik çift hanede' sorusu gelebilir, bu durum zaaf değildir” dedi.

2018…

Asrın liderimiz Tbmm'de konuştu.

“Ekonomiyi hem büyüttük, hem sağlamlaştırdık, işsizlik rakamlarını 2019 yılında tek haneye indirmeyi planladık, rakamlar yüzümüzü güldürmeye devam ediyor” dedi.

2019…

Asrın damadımız “2019 yılında 2.5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz” dedi. Asrın liderimiz asrın damadımızı tasdikledi, “gerekeni yapacağız, bu yılın sonuna kadar 2.5 milyon kişiye iş sağlayacağız” dedi.

★

Dün…

Türkiye İş Kurumu açıkladı.

İşsizlikte tüm zamanların rekoru kırıldı.

Kayıtlı işsiz sayısı 4 milyon 417 bin kişiye ulaştı.

★

Yani…

Resmi işsizlerimizin sayısı Rize, Siirt, Erzincan, Kars, Nevşehir, Çankırı, Burdur, Bolu, Çorum, Ağrı, Çanakkale ve Sivas nüfusunun toplamı kadar oldu.

★

Komple İzmir kadar.

Adana ve Antalya'nın toplamı kadar.

Konya ve Gaziantep'in toplamı kadar.

Bursa ve Kayseri'nin toplamı kadar.

Avusturya'nın yarısı kadar.

Hırvatistan'dan fazla.

Arnavutluk'un iki misli.

Malta'nın on misli.

★

Pendik, Kartal, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Ataşehir, Şile, Adalar, Ümraniye'nin toplam nüfusundan fazla.

★

Fatih, Avcılar, Başakşehir, Sarıyer, Beylikdüzü, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Şişli, Büyükçekmece, Silivri, Beyoğlu, Bahçelievler, Bakırköy, Beşiktaş'ın toplam nüfusu kadar.

★

Son bir ayda, komple Kırklareli kadar yeni işsizimiz oldu.

Son bir yılda, komple Mersin kadar yeni işsizimiz oldu.

★

Dün…

Asrın liderimiz Hak İş Sendikası'nda konuştu.

“Emekçinin yanında yeralmak öyle lafla olmaz, milletimizi kandırmaya çalışmadık, işsizliği düşüreceğimize inanıyorum” dedi!