Ekonomi küçüldü diyenler utanmalı

Neymiş efendim, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde küçülmüş, geçen yılın son çeyreğinde de küçülmüş filan… Hepsi yalan.

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2003 yılında fitre ne kadardı?

3.5 liraydı.

Bu fitre miktarını belirleyen diyanetimizin bütçesi ne kadardı?

771 milyon liraydı.

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2004 yılında fitre 3.8 lira oldu.

2005 yılında 4 lira oldu.

2006 yılında 4.5 lira oldu.

2007 yılında 5 lira oldu.

2008 yılında 6 lira oldu, beş yılda fitreye 2 lira gibi muhteşem bir zam yapan diyanetimizin bütçesi ne oldu? 2 milyar lira oldu.

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2009 yılında fitre 6.5 lira oldu.

2010 yılında 7 lira oldu.

2011 yılında 7.5 lira oldu.

2012 yılında 8.5 lira oldu.

2013 yılında 9 lira 25 kuruş oldu, beş yılda fitreye 3.5 lirayla dünyayı hayran bıraktıran miktarda zam yapan diyanetimizin bütçesi ne oldu?

4.6 milyar lira oldu.

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2014 yılında fitre 10 lira oldu.

2015 yılında 11.5 lira oldu.

2016 yılında 15 lira oldu.

2017 yılında 16 lira oldu.

2018 yılında 19 lira oldu.

2019 yılında 23 lira oldu, altı yılda fitreye IMF'yi, Dünya Bankası'nı ve Almanya'yı kıskandırarak 13 lira gibi inanılması güç oranda zam yapan diyanetimizin bütçesi ne oldu?

10.5 milyar lira oldu.

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İstanbul büyükşehir belediyesinin borcu 2003 yılında 250 milyon dolar gibi ödenmesi adeta imkansız bir miktarken… Dünyaya parmak ısırtan belediyecilik başarısıyla, 2019 yılında sadece ve sadece 3 milyar 750 milyon dolarcık oldu.

İstanbul büyükşehir belediyesinin borcu sadece ve sadece 3.5 milyar dolarcık artarken, İstanbullu bir garibanın fitresi ne kadar arttı?

20 LİRA.

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(Garibanların fitre artışı o kadar büyük oldu ki, dikkat ederseniz küçük harfle bile yazamadım, o derece.)

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Son beş yıl içinde, itibardan bile tasarruf edilerek 1.150 küsur nohut oda bakla sofalı mütevazı saraycıklar yaptırılırken, rahat rahat 17 tane almak varken, alt tarafı beş tanecik daha özel uçak alınırken, sadece bir yıl içinde “şeffaf” yönetim anlayışı gereği “örtülü” ödenekten iki milyar liracık harcama yapılırken, fitre ne kadar arttı?

11.5 LİRA.

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Bozdur bozdur harca.

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Hâlâ utanmadan diyorlar ki, ekonomi küçüldü filan.

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Gözünüze dizinize dursun be.

İnsan Allah'tan korkar.

2020'de su içinde 25 lira olur fitre.

Nankör muhalefete rağmen yaşadı yani garibanlar gene.