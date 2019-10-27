Teröristi “general” ilan ettiler.

★

“General” Mazlum Kobani diyorlar.

ABD başkanı, “general” Mazlum Kobani'ye teşekkür ediyor, “general” Mazlum Kobani'nin mektubunu asrın liderimize gönderiyor.

Rusya savunma bakanı, “general” Mazlum Kobani'yle görüşüyor, “general” Mazlum Kobani'yle görüştüğünü medyaya servis ediyor.

Amerikalı senatörler, “general” Mazlum Kobani'ye Amerikan vizesi verilmesi için resmi talepte bulunuyor.

Twitter, “general” Mazlum Kobani'nin hesabını mavi tik'le onaylıyor.

“General” Mazlum Kobani, Avrupa basınına röportaj veriyor.

★

“General” sıfatıyla dünyaya tanıtıyorlar.

Türkiye'de bile tanımayan kalmadı.

Sokağa çık sor…

“General” Mazlum Kobani adını duymayan yok.

★

Ve şimdi lütfen, herkes kendine sorsun…

★

Genelkurmay başkanımızın adı ne?

Google'a bakmadan…

Kara kuvvetleri komutanımız kim?

★

Barış Pınarı harekatını teröristlere karşı yapıyoruz, teröristlerin başında “general” dedikleri Mazlum Kobani var.

Televizyonu açın…

Mazlum Kobani'nin gösterilmediği ana haber bülteni yok.

İnternete girin…

Binlerce fotoğrafı var, makamında otururken, harita önünde poz verirken, Amerikalı subaylarla yürürken filan, hepsi üniformalı.

★

Peki, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Barış Pınarı harekatını yürüten komutanımızın adını bilen var mı?

Adını boşverdim, tümgeneral mi, korgeneral mi, rütbesini bilen var mı?

Fotoğrafını gören?

★

Çünkü…

Akp'nin en süslü vaatlerinden biriydi bu.

“Askeri vesayete son veriyoruz, demokratik ülkelerde kimse genelkurmay başkanının adını bilmez” diyorlardı.

“Avrupa'da kimse omzu kalabalık komutanları tanımaz, Türkiye artık ileri demokrasinin yaşandığı bir ülke haline geldi” diyorlardı.

“Komutanlar haddini bilecek, konuşmayacak, siviller konuşacak” diyorlardı.

Tarikat-cemaat-zırcahil tayfası alkışlıyordu, yalakalar tezahürat yapıyordu.

★

E buyrun…

★

Kuvvet komutanlarına zabıta memuru muamelesi yaparsan, kendi komutanlarını kendi ellerinle, silik, önemsiz, olsa da olur olmasa da olur hale getirirsen…

Elin oğlu işte böyle teröristi bile sana “general” diye ezberletir!