ABD, Irak'a girdi.

Asrın liderimiz, The Wall Street Journal gazetesine makale yazdı.

“Cesur, genç erkek ve kadınların en az kayıpla evlerine dönmeleri için dua ediyorum” dedi.

Amerikan askerleri en az kayıpla evlerine döndü.

Bir milyondan fazla müslüman Iraklı öldürüldü.

Müslüman Saddam asıldı.

★

ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Belçika, Danimarka, İspanya, Norveç, Yunanistan'dan oluşan NATO koalisyonu, Libya'yı vurdu.

Fransa cumhurbaşkanı açık açık “bu bir haçlı seferidir, Tanrı'ya şükür ki, haçlı seferine önderlik ediyoruz” dedi.

Sayın dinibütün hükümetimiz, Libya'yı vuran NATO uçakları için İzmir'i harekat merkezi yaptı, ayrıca altı savaş gemisi göndererek, bu haçlı seferine bizzat katıldı.

Denizden ablukanın komutası, İtalya'daydı.

Emri altına girdiğimiz komuta gemisinin adı “Andrea Doria”ydı.

Yani… Papa'nın çağrısıyla Osmanlı'ya savaş açıp, Preveze'de Barbaros'a yenilen haçlı donanmasının komutanı Andrea Doria'nın adını taşıyordu.

Dindar hükümetimiz, bütün sembolik değerleriyle haçlı seferi olduğu ilan edilen harekatta, Andrea Doria'nın safındaydı.

50 binden fazla müslüman Libyalı öldürüldü.

Müslüman Kaddafi linç edildi.

★

Mısır'da güya müslüman kardeşler'in yanındayız ama, Sisi zaten hacı.

★

Suriye'de başından beri ABD'yle ittifak halindeydik.

Sonunda Rusya'yla ittifak halindeyiz.

Müslüman Esad'a karşıyız.

Şimdilik yarım milyon müslüman Suriyeli öldü.

★

Hal böyleyken…

★

Asrın liderimiz dün cuma namazını müteakiben Çamlıca Camisi'nde imamın mikrofonunu eline aldı, cemaate konuştu.

“Küffara karşı şiddetli olacağız” dedi.

“Küffara karşı şiddetli olmamızı Rabbim bize emrediyor” dedi.

“Muhammed ümmetiyiz” dedi.

Fetih Suresi'nden ayet okudu.

“İnşallah Suriye'de Rabbim bize vaadetti, nasrun minallahi ve fethun karib ve beşşiril mu'minin –Allah'tan yardım ve yakın bir fetih, inananları müjdele-” dedi.

“Biz müslümanlar kendi aramızda merhametli olacağız” dedi.

★

Allah'tan kafirlere karşı şiddetli yani.

Mazallah müslümanlara karşı şiddetli olsaydı, fenaydı!