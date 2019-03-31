Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
YILMAZ ÖZDİL
KAPAT
YILMAZ ÖZDİL

Martın sonu bahar

31 Mart 2019
Yazarlar

Yüzümü bulutlara kaldırıp, dua eder gibi mırıldanıyorum / kuşlarla, otlarla yıkanıyorum, rüzgarla, ilkbaharla… Ataol Behramoğlu

O günü görmek için sade bekleyeceğiz, göreceğiz bir sabah yeşil tomurcukları / hazırlanıyor gibi, gökyüzü, ufuk, deniz, bir sabah dökülecek baharların baharı… Ziya Osman Saba

Duy güneyden estiğini rüzgarın, göreceksin neler olacak yarın / yuvada çırpınan yavru kuşların, uçmak hevesinde, bahar geliyor… Cahit Sıtkı Tarancı

Ben ki her nisan bir yaş daha genç, her bahar biraz daha aşığım… Orhan Veli Kanık

Sırtüstü uzandım görüyorum gökyüzünü, ağacın dallarını görüyorum, uçan leylekleri görüyorum, göz açık rüya görüyorum / sen bahar mevsiminin gökyüzü gibisin, seni görüyorum… Nazım Hikmet

Güneş yapışır toprağa, can özden yürür yaprağa, hayat verir taşa dağa / değişir bak yine halım, bahar oldu uyan dalım… Abbas Sayar

Düş sensin, küçücük bir kız çocuğu gibi, tam öyle gibi / baharını icat edersin… Edip Cansever

Birdenbire, bir çiçek, rıhtım taşının aralığından uzatmış başını / bir çiçek yolumu kesti… Cemal Süreya

Ben seni yalansız, bahar gibi sevdim… Metin Altıok

Bir yeşil yaprak, bir telli böcek, yeşeren tohum / güneşte görsem, sevinç doldurur içime… Necati Cumalı

Yüzyılımı dörde böldüm, her bölümü bir mevsim, biri kaldı, üçü gitti / yaz'ı gitti, güz'ü gitti, karlı tipili kış'ı gitti, yemyeşil bir bahar kaldı… Rıfat Ilgaz

Benim de parklarım var, uzanıver salkımsaçak üstüme / dalımdan tut, benim de yapraklarım var / güneşli gövdene müjde, eli kulağında bahar… Haydar Ergülen

Güneş değil, inandım / serçeler başlatıyor sabahı… Şükrü Erbaş

İlk leyleği gören haykıracak / bak, bahar geldi… Ülkü Tamer

Bahara göre ayarla saatini, sabahın alnını okşarken kuşlar… Refik Durbaş

Elimizden geleni yaptık.
Dilimiz döndüğünce anlattık.
Gerisi milletin bileceği iş.
Hukuk, demokrasi, akıl, bilim, sanat, çağdaşlık, saygı, hoşgörü, güleryüz, huzur, vicdan, emek, özgürlük, bağımsızlık, Kuvayi Milliye ruhu, Mustafa Kemal devrimleri kazansın.
Kadınların katledilmediği, gençlerin geleceğe umutla bakabildiği, çocukların çocukluklarını yaşayabildiği bir ülke olsun.
Bahara göre ayarlayalım saatimizi…
Martın sonu bahar olsun.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more