Martın sonu bahar

Yüzümü bulutlara kaldırıp, dua eder gibi mırıldanıyorum / kuşlarla, otlarla yıkanıyorum, rüzgarla, ilkbaharla… Ataol Behramoğlu

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O günü görmek için sade bekleyeceğiz, göreceğiz bir sabah yeşil tomurcukları / hazırlanıyor gibi, gökyüzü, ufuk, deniz, bir sabah dökülecek baharların baharı… Ziya Osman Saba

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Duy güneyden estiğini rüzgarın, göreceksin neler olacak yarın / yuvada çırpınan yavru kuşların, uçmak hevesinde, bahar geliyor… Cahit Sıtkı Tarancı

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Ben ki her nisan bir yaş daha genç, her bahar biraz daha aşığım… Orhan Veli Kanık

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Sırtüstü uzandım görüyorum gökyüzünü, ağacın dallarını görüyorum, uçan leylekleri görüyorum, göz açık rüya görüyorum / sen bahar mevsiminin gökyüzü gibisin, seni görüyorum… Nazım Hikmet

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Güneş yapışır toprağa, can özden yürür yaprağa, hayat verir taşa dağa / değişir bak yine halım, bahar oldu uyan dalım… Abbas Sayar

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Düş sensin, küçücük bir kız çocuğu gibi, tam öyle gibi / baharını icat edersin… Edip Cansever

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Birdenbire, bir çiçek, rıhtım taşının aralığından uzatmış başını / bir çiçek yolumu kesti… Cemal Süreya

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Ben seni yalansız, bahar gibi sevdim… Metin Altıok

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Bir yeşil yaprak, bir telli böcek, yeşeren tohum / güneşte görsem, sevinç doldurur içime… Necati Cumalı

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Yüzyılımı dörde böldüm, her bölümü bir mevsim, biri kaldı, üçü gitti / yaz'ı gitti, güz'ü gitti, karlı tipili kış'ı gitti, yemyeşil bir bahar kaldı… Rıfat Ilgaz

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Benim de parklarım var, uzanıver salkımsaçak üstüme / dalımdan tut, benim de yapraklarım var / güneşli gövdene müjde, eli kulağında bahar… Haydar Ergülen

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Güneş değil, inandım / serçeler başlatıyor sabahı… Şükrü Erbaş

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İlk leyleği gören haykıracak / bak, bahar geldi… Ülkü Tamer

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Bahara göre ayarla saatini, sabahın alnını okşarken kuşlar… Refik Durbaş

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Elimizden geleni yaptık.

Dilimiz döndüğünce anlattık.

Gerisi milletin bileceği iş.

Hukuk, demokrasi, akıl, bilim, sanat, çağdaşlık, saygı, hoşgörü, güleryüz, huzur, vicdan, emek, özgürlük, bağımsızlık, Kuvayi Milliye ruhu, Mustafa Kemal devrimleri kazansın.

Kadınların katledilmediği, gençlerin geleceğe umutla bakabildiği, çocukların çocukluklarını yaşayabildiği bir ülke olsun.

Bahara göre ayarlayalım saatimizi…

Martın sonu bahar olsun.