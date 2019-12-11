Milletvekillerimize kırmızı ışıkta geçme hakkı verilirken büyük terbiyesizlik yapılıyor

Yüce meclisimiz torbadan kanun çıkardı, sayın milletvekillerimize trafikte geçiş üstünlüğü sağlandı.

Sayın milletvekillerimiz makam araçlarına çakar takabilecekler, kırmızı ışıkta geçebilecekler.

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“Tıpkı ambulans gibi oldular, itfaiye gibi oldular, ayıptır” deniyor.

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Halbuki öyle değil.

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Farzedelim, ambulansla itfaiye aracı aynı anda kırmızı ışığa denk geldi, hangisi önce geçer?

Ambulans geçer.

Çünkü, insan canının geçiş üstünlüğü, maldan önceliklidir.

O yangında insan canının tehlikede olup olmadığını bilemeyiz ama, ambulansın içinde insan canı olduğundan eminizdir, bu yüzden ambulans önce geçer.

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Geçiş üstünlüğünde kimin önce geçeceğini kim belirler?

Karayolları Trafik Kanunu belirler.

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Karayolları Trafik Kanunu'na göre, geçiş üstünlüğü olanların bile sıralaması vardır.

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Mesela, ambulansla organ nakil aracı aynı anda denk gelirse, ambulans önce geçer.

İtfaiye aracıyla suçlu takip eden polis aracı aynı anda denk gelirse, itfaiye önce geçer, yangının geçiş üstünlüğü, suçtan önceliklidir.

Asayiş polis aracıyla trafik polis aracı aynı anda denk gelirse, suçlu takip eden asayiş polisi önce geçer.

Hepsi birden aynı anda denk gelirse, kar küreme aracı hepsini bekler, sonra geçer.

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Peki, en son hangisi geçer?

Geçiş üstünlüğü sıralamasının en sonunda “korunan araçlar” maddesi yeralır.

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Sayın milletvekillerimiz işte bu maddeye giriyor.

Yani, geçiş üstünlüğü sıralamasının en sonunda kalıyorlar.

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Bana sorarsanız, çok büyük terbiyesizliktir bu…

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Mesela, ambulansla sayın milletvekillerimizin aracı aynı anda kırmızı ışığa denk gelirse, sayın milletvekilimiz saygısız ambulansın geçmesini bekleyecek öyle mi? Rezalet değil de nedir bu?

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Aynı anda kırmızı ışığa denk gelirlerse, sayın milletvekilimiz kenara çekilecek, küstah itfaiye aracı geçecek, ayıptır be!

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Cinayet masası komiseri veya narkotik şube ekibi kim oluyor da, kırmızı ışıkta sayın milletvekillerimizden önce geçiyor?

Haddini bilmeyen terörle mücadele ekibinin acilen nereye yetişeceği, sayın milletvekillerimizin nereye gideceğinden daha mı önemlidir?

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Sayın milletvekillerimizin alt tarafı bir kar küreme aracı kadar değeri yoksa, bu ülkede demokrasi var diyebilir miyiz?

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Derhal düzeltin bu kanunu kardeşim…

Sayın milletvekillerimizin geçiş üstünlüğü sıralamasında zurnanın son deliği olması, bu ülkenin utancıdır!