Kaddafi, asrın liderimize ödül verdi, Kaddafi'yi linç ettiler.

Beşar Esad'la kardeş oldu, Suriyeliler o günden beri birbirini vuruyor.

Pakistan'a gitti, Benazir Butto'yu havaya uçurdular.

Lübnan meclisinde konuştu, ertesi sabah Lübnan işgal edildi.

Hüsnü Mübarek, dindar cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'le kucaklaştı, Hüsnü Mübarek'i kafese koydular.

Asrın liderimiz Filistin lideriyle el sıkıştı, o gece Gazze'ye füze yağdı.

Irak'a gitti, henüz Irak'tayken Irak meclisi basıldı, bakanlar rehin alındı.

Saakaşvili'yle sarılıp öpüştüler, ertesi gün Rusya tanklarla Gürcistan'a girdi, Saakaşvili Gürcistan vatandaşlığından atıldı, Ukrayna'ya kaçtı, oradan da kovuldu, ABD'ye kaçtı.

Ürdün başbakanı Ankara'ya ayak bastı, Ürdün'e dönmeden istifa etti.

Dindar cumhurbaşkanımız Yemen'e gitti, Akp'li bakanlarımızla birlikte Yemen türküsünü söyleyip ağladılar, Yemen'de iç savaş çıktı.

Suudi kralına madalya taktık, turp gibiydi, felç oldu, öldü.

Afrika açılımı yaptık, ne Tunus kaldı kardeşim, ne Fildişi Sahili, kan gövdeyi götürdü.

Arjantin devlet başkanı geldi, gelmeden önce seyahat harcırahı çalındı, dönünce kansere yakalandığı açıklandı, hem yolsuzluktan, hem vatana ihanetten yargılanıyor.

Arnavutluk başbakanı düğüne geldi, Bilal'in nikah şahidi oldu, ertesi sabah sancılarla kıvrana kıvrana hastaneye zor yetiştirdiler, yatırıp safra kesesini aldılar.

2010'u Japonya yılı ilan ettik, 2011'de tsunamiyle dümdüz oldular, nükleer santral bile patladı.

Dindar cumhurbaşkanımız Güney Kore'ye gitti, elli sene sonra ilk defa Kuzey Kore'den füze fırlattılar.

Yunanistan başbakanı kış olimpiyatımıza geldi, Yunanistan'da halk ayaklanması çıktı, hükümet istifa etti.

Irak cumhurbaşkanı Talabani, asrın liderimizle görüştü, görüşüş o görüşüş, o günden beri Talabani'yi gören yoktu, meğer bitkisel hayata girmiş, makineye bağlamışlar, bilahare öldü.

Romanya başbakanı geldi, anlaşmalar imzaladı, gidince derhal istifa etti.

Berlusconi en birinci arkadaşıydı, İtalya'nın en zengin insanıydı, mahkum oldu, sosyal hizmet cezasına çarptırıldı, huzurevinde çöpçülük yaptırdılar.

Portekiz başbakanı, dindar cumhurbaşkanımızı karşıladı, el sıkıştı, sonra gitti kendi cumhurbaşkanına istifasını sundu.

Ukrayna'yla vizeleri kaldırdık, Ukrayna başbakanı tutuklandı.

Polonya'yla irtibat kurduk, Polonya devlet başkanının uçağı düştü, rahmetli oldu.

Asrın liderimizin Kosova'ya gideceği açıklandı, Kosova sokaklarına hoşgeldiniz pankartları asıldı, asrın liderimiz gitmeden 12 saat önce Kosova hükümeti düştü.

Asrın liderimizin ABD'ye gideceği açıklandı, başına gelecekleri tahmin eden Obama beyzbol sopasını çıkardı, gezi iptal oldu.

Asrın liderimiz azimli davrandı, ertesi sene illa ABD'ye gitti, henüz dönmeden kasırga çıktı, insanlar öldü, Oklahoma afet bölgesi ilan edildi.

Asrın liderimizin El Fetih'le Hamas arasındaki sorunları çözmek için Filistin'e gideceği açıklandı, duyulması bile yetti, Filistin hükümeti istifa etti.

Dindar cumhurbaşkanımız İsveç'e gitti, külkedisi olarak tanınan İsveç prensesi şak diye öldü iyi mi… Dindar cumhurbaşkanımızı korumakla görevli olan İsveçli polislerden biri motoruyla kanala uçtu, o da öldü, prensesle beraber gömdüler.

NATO genel sekreteri geldi, otelin banyosunda düştü, omzu çıktı.

Rusya dışişleri bakanı geldi, otelde merdivenden yuvarlandı, sol eli bilekten kırıldı.

Gürcistan cumhurbaşkanı geldi, gelmişken burda kamp yapan Gürcistanlı bisikletçileri ziyaret etti, bisikletten düştü, kolunu kırdı.

Burkina Faso dışişleri bakanı geldi, bizim dışişleri bakanıyla ortak basın toplantısı yaparken, bizimki lafı uzattı, adam ağaç gibi devrildi, bayıldı, hastanede güç bela ayılttılar.

Papa Benediktus Türkiye'ye geldi, bizimkilerle tanıştı, şırrak, istifa etti, teee 700 senedir ölmeden önce görevini bırakan ilk papa oldu.

Asrın liderimiz olimpiyat oylaması için Arjantin'e gitti, merhabalaştılar, Arjantin devlet başkanı beyin kanaması geçirdi.

Olimpiyatı Tokyo kazandı, asrın liderimiz Tokyo'yu tebrik ediyorum dedi, Tokyo valisi istifa etti.

Güney Afrika'yla vizeleri kaldırdık, olan Mandela'ya oldu, rahmetli oldu.

Angelina Jolie bizimkilerin elini sıktı, gitti memleketine göğüslerini aldırdı, Brad Pitt'ten boşanmaya karar verdi, aile dağıldı.

Almanya cumhurbaşkanını ağırladık, bilahare iade-i ziyarete gittik, Almanya tarihinde ilk kez Almanya cumhurbaşkanı istifa etti.

Dindar cumhurbaşkanımız Letonya'ya gitti, akabinde, Letonya'da süpermarket binası çöktü, 54 kişi öldü, Letonya hükümeti istifa etti.

Fransa cumhurbaşkanı Paris'te mis gibi oturuyordu, durup dururken Ankara'ya gelmeye niyet etti, gelmeden üç gün önce sevgilisiyle yakalandı, first lady hastanelik oldu, ayrıldılar, adamın siyasi hayatı sona erdi.

Asrın liderimiz Ukrayna devlet başkanını Ankara'da ağırladı, ikisi birlikte Antonov tipi uçak üretmeye karar verdiler, Ukrayna'da iç savaş çıktı, Ukrayna devlet başkanı canını kurtarmak için Rusya'ya kaçtı.

İtalya büyükelçisi, ülkesinin reklamını yapmak için Michael Schumacher'in kullandığı ilk Ferrari'yi Ankara'ya getirdi, sergiledi, bir ay geçti geçmedi, Michael Schumacher kafasını kayaya vurdu, hâlâ komada.

İngiltere Kraliçesi, dindar cumhurbaşkanına şövalye madalyası taktı, İngiliz halkı brexit dedi, Avrupa Birliği'ni terk etti, Kraliçe'nin kocası Edinburg Dükü aslan gibi adamdı, aniden bunadı, Kraliçe'yi görünce kim bu diye soruyor, kraliyet görevlerini elinden aldılar, bugün yarın Kraliçe'yi de paketleyecekler.

Asrın liderimiz Meksika'ya gitti, Abd başkanı Trump Meksika sınırına duvar öreceğini açıkladı.

Şili'ye gitti, Şili devlet başkanının oğlu ve gelinini yolsuzluktan yargılamaya başladılar.

Ekvador'a gitti, Ekvador'da 7.8 şiddetinde deprem oldu.

Paraguay'la dostluk ve işbirliği anlaşması imzaladık, Paraguay halkı sokaklara döküldü, kongre binasını ateşe verdiler.

Küba'yı müslümanlar keşfetti filan dedi, gitti Küba'da cami açtı, Castro daha fazla dayanamadı, öldü.

Dindar cumhurbaşkanımızın Hollanda'ya gideceği açıklandı, Hollanda prensi çığ altında kaldı, bitkisel hayata girdi, cumhurbaşkanımız Hollanda'ya ayak bastı, Hollanda hükümeti istifa etti, Hollanda kraliçesi iade-i ziyarete geldi, bizim cumhurbaşkanına Hollanda Aslanı madalyası taktı, prens öldü, kraliçe tahtı bıraktı, Hollanda hükümeti baktı ki Hollanda komple elden gidiyor, bizim bakanların ülkeye girmesini yasakladı!

Binali bey başbakanken Güney Kore'yi örnek gösterdi, 24 saat geçmedi, Güney Kore devlet başkanı yolsuzluktan kelepçelendi, ömür boyu hapsi isteniyor.

Asrın liderimize ABD'de St. John Üniversitesi tarafından hukuk alanında fahri doktora takdim edildi, rektörle dekanı yolsuzluktan yargıladılar, rektör istifa etti, dekan intihar etti.

Pakistan devlet başkanı Ankara'ya geldi, döner dönmez, Panama belgelerinde kızının yolsuzlukları ortaya çıktı, istifa etti.

Kazakistan'ı tee 30 senedir tek başına yöneten Nazarbayev'le zirve yaptılar, Nazarbayev istifa etti.

İspanya “medeniyetler ittifakı” kurma gafletinde bulundu, ittifakı kuran İspanya başbakanı henüz 51 yaşındayken hayata küstü, siyaseti bıraktı, İspanya Kralı'nın kızıyla damadı yolsuzluktan yargılandı, prensesmiş kontmuş dinlemediler, mallarına el koydular, Kral tahttan çekilmek zorunda kaldı, Katalonya bağımsızlık ilan etti, güya bizim medeniyetle ittifak yapacaklardı, paramparça oldular.

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Asrın liderimiz Malezya başbakanı Necip Rezak'ı ağırladı, birlikte selfie çektirdiler, Necip Rezak asrın liderimizi öve öve bitiremedi, “cumhurbaşkanı Erdoğan çağırdığında bütün toplantılarımı iptal ederim, İslam'ın yükselişi için müslümanlar arasındaki dayanışmayı tsunami haline getirelim” dedi, bilahare, Necip Rezak'ın ülkesinin varlık fonunu soyduğu, 700 milyon doları zimmetine geçirdiği ortaya çıktı, polis evini bastı, 72 bavul ve 284 koli dolusu mücevher ve para bulundu, 42 ayrı suçtan yargılanıyor.

Katar'la cankuş oldular, Katar dünya çapında terörist ülke ilan edildi, Maldivler bile heriflerle ilişkiyi kesti.

Venezuela devlet başkanı Maduro'yla kanka oldular, Venezuela'da enflasyon yüzde bir milyonu aştı, ekmek bile karaborsa, günde 18 saat elektrik kesintisi yapılıyor, anayasa lağvedildi, muhalefet liderleri tutuklandı, darbe girişimi oldu, ülke allak bullak.

Mursi'ye gittiler, sırtını sıvazladılar, Mısır'da darbe oldu, Mübarek'i kafesten çıkardılar, Mursi'yi kafese koydular, mahkemede öldü.

El Beşir'le samimiyet kurdular, Sudan resmen ikiye bölündü, darbe oldu, El Beşir'i kafese koydular, idamla yargılanıyor.

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Asrın damadımızın nikah şahitliğini Romanya başbakanı Nastase'yle Pakistan devlet başkanı Pervez Müşerref yapmıştı.

Nastase'yi düğün dönüşü yolsuzluktan tutukladılar, intihar etti, tabancayla kendi ağzına sıktı, ameliyatla kurtarıp hapse tıktılar, Pervez Müşerref'i dün vatana ihanetten idama mahkum ettiler!