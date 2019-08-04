Yalan söylemeyi, milletin parasını çalmayı, yolsuzluk yapmayı, vatanı satmayı, topraklarımızı yabancılara peşkeş çekmeyi ahlaksızlık olarak görmeyen bademler… İnternet dizilerinden ahlaki (!) açıdan rahatsız oldular.

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Sansür yönetmeliği çıkarıyorlar.

Rtük'e interneti denetleme yetkisi veriyorlar.

Netflix'i, YouTube'u sansürlemeye niyetleniyorlar.

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Neymiş efendim…

Netflix dizilerinde eşcinsellik özendiriliyormuş, çocuklar erken yaşta marjinallik propagandasıyla karşılaşıyormuş filan.

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@ Diyanet işleri başkanlığının resmi internet sitesinden “babanın öz kızına şehvet duyması haram değildir” diye fetva verilmedi mi bu ülkede kardeşim?

@ Resmi fetva adı altında “babanın öz kızına şehvetle sarılmasının veya şehvetle öpmesinin, erkeklik organının uyanmasının nikaha etkisi yoktur” denilmedi mi?

@ Bu dehşet, bu korkunç fetvalara açılan soruşturmaların üstü örtülmedi mi?

@ 80 yaşındaki yandaş-dinci gazeteci 13 yaşındaki kız çocuğuna musallat olmadı mı? Adli Tıp Kurumu, yandaş-dinci gazeteciyi korumak için “çocuğun beden ve ruh sağlığı bozulmadı” diye rapor vermedi mi?

@ Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, teee ABD'den gelip Trakya Üniversitesi rektör yardımcısının evini basmadı mı? İlahiyatçı profesör hakkında “evindeki bilgisayara çocuk pornosu indirdiği” gerekçesiyle soruşturma açılmadı mı? Sayın hükümetimiz bu haber duyulmasın diye şak diye yayın yasağı getirmedi mi?

@ Rize Kızılay başkanı, çocuk esirgeme yurdunda kalan 13 yaşındaki erkek çocuklarına cinsel istismardan tutuklanmadı mı? Din dersi öğretmeni olan bu herif hakkında yıllardır şikayet olduğu halde, sayın yetkililerimiz tarafından korunup kollandığı, yargılanmasına izin verilmediği, tecavüzlerin kayıtlara bile geçmediği ortaya çıkmadı mı?

@ Akp'nin cankuşu Ensar Vakfı'yla İmam Hatip Mezunları Derneği'nin Karaman'daki yurdunda, yatılı kursa gelen dokuz yaşındaki erkek çocuklarına tecavüz edilmedi mi? 45 erkek çocuğuna üç senedir tecavüz edildiği anlaşılmadı mı? Akp'nin kadın aile bakanı “bi kerecik” demedi mi?

@ 11 yaşındaki kız çocuklarını koynuna alan 70 yaşındaki sapıklara TBMM'de af çıkarmaya çalışmadılar mı? O dönem başbakan olan Binali bey “bi kereliğine” demedi mi? Akp'nin adalet bakanı “bunlar tecavüz değil, küçüğün rızasıyla yapılmış işler” demedi mi?

@ Akp milletvekili, hayvanlara tecavüz eden insanlara, yeniden hayvan sahibi olmaları için “bir şans daha” verilmesini önermedi mi?

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(Timur Soykan'ın Kırmızı Kedi'den yayınlanan kitabı var, Badeci Şeyh'in Sır Odası, tamamı gerçek, tamamı mahkeme kayıtlarından oluşuyor, mutlaka okumanızı öneriyorum… Badeci şeyh, cinsel organının “nur çeşmesi” olduğuna inandırıyor, şeyhiyle cinsel ilişkiye giren kadın ve erkek müritler “ibadet ettiğini” zannediyor, oral seks yaptırıyor, “badelendin” diyor, badelenen cennete gideceğini düşünüyor, nişanlısını, karısını getirip kendi elleriyle şeyhin yatağına sokan müritler var. Müthiş bir kitap, okuyun lütfen, insan aklının, din sömürüsüyle nerelere sürüklenebildiğine inanamayacaksınız.)

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@ “Battaniye ve yorgan erkeği gıdıklamamalı, cinsel dürtüleri rahatsız eden yapıda olmamalı” diyen, yorgandan tahrik olan Akp yandaşı sözde ulema yok mu?

@ “Ketçap, kahve, kakao, gazlı içeçekler şehveti uyandırır” denmiyor mu?

@ “Birbirini tanımayan bir kadınla bir erkek asansöre binerse, halvet olurlar” denmiyor mu?

@ “Sevişirken elbiselerinizi çıkarmayın, cinsel münasebet esnasında, afedersiniz eşeklerin yaptığı gibi tamamen soyunmayın, odada melekler vardır, siz soyunursanız melekler dışarı çıkar, şeytan odada tek kalır, oluşacak çocuk şeytanın nasibi olur” diyen ilahiyatçı profesör yok mu?

@ “Tayt giyen kızların bacak arasına bakınca şehvet duyuyorum” diyen öğretmen… “Kızlı erkekli halk oyunları zinadır” diyen okul müdürü… “Dekolte giyen kadınlar tecavüzü göze almalı” diyen profesör… “Eşinin dans etmesine izin veren erkek deyyustur” diyen müftü… “Sokakta dolaşan hamileler terbiyesiz” diyen tasavvuf düşünürü… “Çokeşlilik yararlıdır, kocası ne zaman isterse kadın cinsel isteklerini karşılamak zorundadır, yoksa melekler sabaha kadar lanet eder” diyen Akp'li belediye… “Kadın ahlaklı olsun, kürtaj yaptırmak zorunda kalmasın” diyen Akp'li büyükşehir belediye başkanı… “Kahkaha atan kadınlar iffetsizdir” diyen Akp'li Tbmm başkanı yok mu?

@ Akp'li belediyelerde evlilik konferansları verip “imam nikahlı çokeşlilik kadınlar için kurtuluştur, kadın kocasına efendisi gibi davranmalıdır, kadın itaat etmelidir, kocam ikinci eş alabilir, kocama bekar arkadaşımı tavsiye ettim, üstüme alabilirsin dedim” diyen, Akp'li yaşam koçu yok mu?

@ Muhafazakar ayaklarıyla toplum hayatını baskıladıkları için, toplumu izole ettikleri için, hayvanlara tecavüz edenlerin sayısında patlama olmadı mı?

@ Tüm dünyada sadece Türkiye'de, heykellere tecavüz etmeye kalkışanlar görülmüyor mu?

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Ben Netflix'in abonesiyim.

Yeminle söylüyorum…

Akp dönemi kadar marjinal bir dizisini görmedim!