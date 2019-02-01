Ekonomideki kötü gidişatın sorumlusu bulundu, patlıcan.

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Asrın liderimiz tarafından “vatan haini” ilan edilen zincir marketler, etiketleri gören sayın ahalimizin morali bozulmasın diye, özellikle gariban muhitlerdeki şubelerinde patlıcan satmama kararı aldılar.

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Ki, hakikaten bu memlekette her ne oluyorsa altından mutlaka patlıcan çıkar.

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Mesela, dolar faiz enflasyon zıplayınca, konkordatolar iflaslar işsizlik patlayınca, memleketi yöneten Akpli arkadaşlar ne olmuş olur? İmambayıldı.

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Chp genellikle karnıyarık'tır.

Vay efendim imambayıldı'da kıyma yokmuş, bu iş zeytinyağlı olmazmış, yemek illa ki sıcak yenmeliymiş, hükümet dediğin hiç olmazsa musakka olmalıymış filan, habire anlatırlar.

Halbuki neticede aynı soyun soyu'dur.

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Enflasyon hesabını doğru yapanlar Tüik'ten kovuluyorsa, böylece enflasyon düşük çıkıyorsa, “işsizim ama aylardır iş bulamadığım için iş bulma ümidimi kaybettim” diyenler işsiz sayılmıyorsa, böylece işsizlik rakamı düşük çıkıyorsa, piyasada yaprak kıpırdamazken “sakın inanmayın kriz mriz yok” deniyorsa, iş dünyası sarayda el pençe divan duruyorsa, neyin tarifidir bu?

Hünkarbeğendi.

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Senelerdir Akp'ye en ağır muhalefeti yaparken, aniden Akpci olan Mhp, iktidara yanaştığı için kendisini eleştirenlere nasıl sitem ediyor?

Onunki can da benimki patlıcan mı?

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Hdp ise oturtma'dır.

Habur'da oturttu.

Oslo'da oturttu.

İmralı'da oturttu.

Kandil'de oturttu.

Şimdi ne diyor Trump?

Dokunursanız oturturum.

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Bakın Trump dedim aklıma geldi, ABD'nin Ankara büyükelçisine sordular, Türkiye'nin en çok nesini sevdiniz dediler, adam hiç düşünmeden “Türkiye patlıcan ülkesi, patlıcanın her şeyi güzel” dedi.

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Muz cumhuriyeti diyenler yanılıyor yani… Patlıcan ülkesi.

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Şu şehirde Akp aday göstermesin Mhp göstersin.

Şu ilçede Chp katılmasın, İyi Parti adayı katılsın.

Rica ederim belediyeyi siz alın, estağfurullah siz önden buyrun, istirham ederim siz başkan olun, arz-ı hürmet ederim falan…

Bu nezaket olsa olsa Alinazik değil midir?

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Arap mutfağının mezesiyken, Mastırşef asrın liderimiz tarafından Türk mutfağına monte edilen, lezzetlerine doyum olmayan Suriyeliler nedir?

Babagannuş.

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15 sene önce evlerde fırın mı vardı diyor, şak şak şak alkışlıyorlar.

Biz gelmeden önce buzdolabı mı vardı diyor, şak şak şak alkışlıyorlar.

Ambulansları köpekler çekiyordu diyor, şak şak şak alkışlıyorlar.

Biz gelmeden önce tomografi mi vardı diyor, şak şak şak alkışlıyorlar.

Cami yoktu diyor, şak şak şak alkışlıyorlar.

Nedir bu yalakalığın izahı?

Şakşuka.

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Bu topraklarda hıyar'dan sonra en bol yetişen sebzedir, patlıcan.

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Bahsederken bile insanın ağzı sulanıyor.

Bayılırız.

Parmaklarımızı yeriz.

Ama parmaklarımızı yediğimizle kalırız.

Bünyeye zerre faydası olmaz.

Besin değeri fakirdir.

Vitamini sıfıra yakındır.

Çocuklara tavsiye edilmez.

Çünkü nikotin içerir.

Ama büyüklere tavsiye edilir…

“Ekonomideki kötü gidişatın sebebi patlıcan” denir.

Gayet güzel uyuşturur!