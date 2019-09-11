Yıldız kaydı…

Dilek tut hemen.

Aman kimseye söyleme ha!

Dileğin olmaz sonra.

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Yanılsamadır oysa.

Yıldız değildir, alt tarafı meteordur.

Atmosfere girerken yanar, gökyüzünde yalandan iz bırakır ardında.

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Ve, yıldız dediğin…

Yeryüzünde kayar aslında.

Sahici izler bırakır.

Yüreğimizde, hatıralarımızda.

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Süleyman Turan mesela…

Şahane adam.

Pırıl pırıl yaşam.

Yarım asırdır seyrettiğimiz filmleri, sanki yarım saniyeymiş gibi, göz açıp kapayana kadar akıp gitmedi mi adeta?

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Kim inanabilir, Adile Naşit'in 32 yıl önce aramızdan ayrıldığına?

Kemal Sunal gideli 20 yıl olduğuna?

Dün gibi değil mi?

Tarık Akan?

Fikret Hakan?

Tırışkadan televizyon soytarılıklarında, parlamasıyla sönmesi bir meteorlara yıldız muamelesi yapılırken, farkında bile değiliz, uzay kadar devasa boşluklar oluşuyor hayatımızda.

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Nerede Ayhan Işık, nerede Sadri Alışık?

Var mı bugün Belgin Doruk?

Hani Hulusi Kentmen?

Öztürk Serengil nerede?

Delikanlı komiser Eşref Kolçak, bıçkın kaçakçı Hayati Hamzaoğlu, siyah kombinezonlu afet-i devran Neriman Köksal, karaktersiz ebe Aliye Rona, Pervin Par'a ilaçlı gazoz içirmeye çalışan haysiyetsiz çapkın Önder Somer, komplocu kumarhaneci Kenan Pars, kuzu budunu harrsss diye ısıran Danyal Topatan, vicdansız kahkahalı Erol Taş, merhametin sözlük anlamı Kadir Savun, babacan şoför Nubar Terziyan, tonton aşçı Necdet Tosun, azgın hizmetçi Mürüvvet Sim, saftirik uşak Cevat Kurtuluş… Güzel insanlar çağı, nerede?

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Bankalar satılır, fabrikalar satılır, limanlar satılır, neticede paradır, illa ki geri alırız, madenler elden çıkar, hatta toprak bile kaybedebiliriz, günü gelir, geri kazanırız.

Ama… Giden sanatçının yeri dolmuyorsa, o millet ilelebet kazanabileceği ne varsa, peşinen kaybetmiş demektir.

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Başımıza gelen maalesef budur.

“Sanatçı”larımız gidiyor.

“Ünlü”ler kalıyor geriye!