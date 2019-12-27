Tapınak şövalyeleri Kanal İstanbul’dan arazi kapatmak için 10 gemi dolusu altınla gelmiş…

Devlet televizyonu Trt'nin ekranlarında “Hazreti Nuh'un cep telefonu vardı, Nuh'un gemisi nükleer enerjiyle çalışıyordu, tufan sırasında insansız hava aracı kullanıyordu” diyen bilim insanımız, bu defa Kanal İstanbul'la alakalı açıklama yaptı…

“Karadeniz'in altında 500 milyon metreküp hidrojen sülfür gazı var, Karadeniz'in altında mağma çıkarsa, yüzlerce atom bombası kadar patlama olur, İstanbul Boğazı tamamen yıkılır, Kanal İstanbul'a ihtiyaç var” dedi.

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Bilahare, bir başka bilim insanımızın, dört yıl önce ahaber'de açıklama yaptığı ortaya çıktı…

“Vatikan kaynaklarından öğrendim, Tapınak Şövalyeleri'ne ait kayıp 10 gemi Büyükçekmece körfezine geldi, bu kayıp gemilerde Tapınak Şövalyeleri'nin Fransa'dan kaçırdığı hazinesi var, sayın cumhurbaşkanı bu konuyla alakalı bilgiye sahip, küresel güçlerin sayın cumhurbaşkanımıza yüklenmesinin en önemli sebebi Kanal İstanbul'dur” dedi.

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Amerika'yı Kolomb'un keşfetmediğini açıkladılar.

Kolomb'un gemisiyle Küba'ya geldiğinde cami gördüğünü açıkladılar.

Marmaray'ı Abdülmecid dedemizin çizdiğini açıkladılar.

Akdeniz'in “white sea” olduğunu açıkladılar.

Kudüs'ün başkent olmasına izin vermediğimiz için, Amerikalıların savaş gemisinden suni deprem yaptırdığını açıkladılar.

Dış güçlerin Akp'li belediyeleri zor durumda bırakmak için, iklimleri manipüle ederek şiddetli yağmur yağdırdıklarını açıkladılar.

Google'ı padişah Abdülhamid'in icat ettiğini açıkladılar.

Shakespeare'ın Müslüman olduğunu, asıl adının Şeyh Pir olduğunu açıkladılar.

Karl Marks'a Das Kapital'i cinlerin yazdırdığını açıkladılar.

NASA'nın Türkiye'ye geldiğini, uzayda bozulan uyduların cinler tarafından tamir edilmesi için yardım istediğini açıkladılar.

Saniyede 300 bin kilometre hızla giden silahlar yaptığımızı açıkladılar.

Dünyanın yuvarlak olmadığını, aslında düz olduğunu açıkladılar.

Elbiselerimizi çıkarmadan sevişmemiz gerektiğini açıkladılar.

Ketçapın şehvet yaptığını açıkladılar.

Tübitak bilim fuarında Tillo evliyalarının kerametlerini açıkladılar.

Akp'den önce Türkiye'de buzdolabı olmadığını açıkladılar.

Türkiye'de cahil kesimin ferasetine güvendiklerini, ülkeyi cahil halkın ayakta tutacağını açıkladılar.

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“Deve sidiği şifalıdır” diyen akademisyen henüz Kanal İstanbul'la alakalı fikrini beyan etmedi.

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Karadeniz'de yüzlerce atom bombası kadar patlama olacağını duyunca endişelendim tabii…

Hazreti Nuh'a whatsapp'tan mesaj attım, “abi böyle bir tehlike var mı?” diye sordum.

“Valla birader, ben nükleer gemiyle alt tarafı tufandan zor kurtuldum, siz bu zekayla binmişsiniz bir alamete, gidiyorsunuz kıyamete, sizi Indiana Jones bile zor kurtarır” dedi.