Yastık altında rublesi olan var mı?

Akp'nin yarattığı tarikat-cemaat-zırcahil atmosferi nedeniyle endişeye kapılıp, doğum için yurtdışına giden, özellikle ABD'de doğum yapan ebeveynlerin sayısında ciddi artış var.

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Çocuğumuzun doğumunu Moskova'da yapalım, nolur nolmaz, büyüyünce Rus vatandaşlığı hakkı olsun diyen var mı?

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Oturum izni almak için son beş yılda Londra'da ev satın alan Türk vatandaşlarının sayısı, geçen yıl İzmir'de ev satın alanlardan fazla.

Oturum izni garantisiyle, İspanya'dan Portekiz'den Yunanistan'dan Malta'dan ev satın almak için kuyruk var.

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Oturum izni almak için Moskova'dan ev almayı düşünen var mı?

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Sabahtan akşama kadar ABD'ye küfreden sayın ahalimiz, eline geçen bütün parayı Amerikan dolarına çeviriyor.

Türk vatandaşlarının Türk bankalarındaki döviz mevduat hesabı, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı, 67 milyar doları aştı.

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Bankaya gideyim de Ruble mevduat hesabı açayım diyen var mı?

Döviz büfesinden Ruble alayım da, yastık altında saklayayım diyen?

Çin lafı geçti mi, mangalda kül bırakılmıyor, Çin'in geleceği şöyle müthiş böyle parlak filan… Birikimini Yuan'a çeviren var mı?

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İngiltere

ABD

Almanya

Fransa

Avustralya

Kanada

İtalya

Avusturya

Her yıl on binden fazla Türk genci, üniversite eğitimi almak için yurtdışına gidiyor, en çok tercih ettikleri ülkelerin sıralaması bu.

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Liseyi bitirince gideyim üniversiteyi İran'da okuyayım diyen var mı?

Gideyim de yüksek lisansımı Kuzey Kore'de yapayım diyen?

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Bunları şu nedenle yazıyorum…

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ABD'yle bozuştuk.

Rusya'ya yanaştık.

Tık orda.

Tık burda.

Patriot olmadı, S400 alalım.

F35 olmuyor, SU57 alalım filan.

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Tek adam'ın canı öyle istiyor diye, blok değiştirmeyi hakikaten bu kadar kolay zanneden var mı?

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Beyaz Saray'da kötü adam olması, Kremlin'i iyi adam yapar mı?