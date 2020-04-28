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1 milyonu aşan vakalar için böyle söyledi: Sıfıra düşecek

ABD'deki corona virüsü krizi devam ederken Donald Trump'tan da birbirinden ilginç açıklamalar gelmeye devam ediyor. Daha önce dezenfektanların vücuda enjekte edilmesiyle coronadan kurtulunabileceğini söyleyen Trump, şimdi de ülkesindeki vakaların 1 milyonu geçmesini değerlendirdi. Trump, "Yakında sıfıra düşecek" yorumunu yaptı.

23:40 -
Haberler Dünya
1 milyonu aşan vakalar için böyle söyledi: Sıfıra düşecek

Şubat ayında ülkede belirlenen 15 vakanın “yakında sıfıra düşeceğini” söyleyen, ABD Başkanı Donald Trump’a, ülkedeki Covid-19 vakalarının bir milyonu aşmasına tepkisi sorulduğunda “en nihayetinde sıfıra düşecek” yanıtını verdi.

“ÇOK TEST YAPTIĞIMIZ İÇİN ÇOK VAKA VAR”

Trump “Şunu anlamanız gerek, vakalar konusunda tüm ülkelerden çok daha fazla test yapıyoruz. Bu kadar çok test yaptığımız için de çok vakamız var. Daha fazla test yapılınca, herkesin iki katı oluyor” dedi.

BBC’deki habere göre, Trump ayrıca “Uygun zamanda söylediğimiz gibi sıfıra inecek” diye de ekledi.

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ABD Çin Corona Donald Trump
Son güncelleme: 23:41 28.04.2020
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