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1 yaşındaki çocukta corona virüsü tespit edildi

Kenya’da 1 yaşındaki çocukta corona virüs tespit edildi. Öte yandan Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, yaptığı açıklamada Kenya’da toplam corona virüsü vaka sayısının 208’e ulaştığını duyurdu.

21:10 -
Haberler Dünya
1 yaşındaki çocukta corona virüsü tespit edildi

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını etkisini arttırmaya devam ediyor.

Kenya Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada 11 yeni corona virüs vakasının tespit edildiği açıklanırken, vakalardan birinin 1 yaşında çocuk olduğu duyuruldu. Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, yaptığı açıklamada Kenya'da toplam corona virüs vaka sayısının 208'e ulaştığını duyururken, hayatını kaybedenlerin sayısının 1 kişi artarak 9'a yükseldiğini ilan etti.

Sağlık Bakanı, son 24 saatte 674 corona virüs testi yapıldığını açıkladı. İHA

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