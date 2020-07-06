10 yaşındaki çocuktan hamile kaldığını iddia etmişti! Dünyanın konuştuğu bebek doğdu

Rusya’da yaşayan Darya Sudnishnikova, yaşadıklarıyla önce ülkesinde sonra da dünya basınında uzunca süre gündemden düşmedi. 13 yaşında hamile kalan Darya, bebeğin babasının 10 yaşındaki Ivan olduğunu iddia etti.

Ulusal kanallarda yayınlara çıkan ikili, bilim insanları Ivan’ın yaşı itibarıyla baba olmayacağını söylese de bebeğin kendilerinin olduğunda ısrar etti.

Bir süre sonra açıklamalarını değiştiren ve itirafta bulunan Darya, şişman bir adamın tecavüzüne uğradığını söyledi. İtiraf sonrası soruşturma başlatılırken, 14 yaşına giren Darya doğum yaptı.

Bir kız bebek dünyaya getiren Darya, sosyal medyada yaptığı paylaşımda doğumun Moskova’da gerçekleştiğini ve bebeğin prematüre olarak dünyaya geldiğini duyurdu.