12 yaşındaki öğrenciyle ilişkisi şoka uğratmıştı! O öğretmen kanserden hayatını kaybetti

ABD’de 1997 yılında meydana gelen olayda o dönem 35 yaşında olan Letourneau, 12 yaşındaki öğrencisi Vili Fualaau ile cinsel ilişki yaşadığı için tutuklandığında bütün basının ilgi odağı olmuştu.

Altı ay hapse mahkum edilen öğretmen burada ilk çocuklarını doğurdu. Letourneau serbest bırakılmasından sonra, Fualaau'yla mahkeme kararlarını ihlal ederek tekrar beraber oldu ve bu kez yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cezaevinde ikinci çocuklarını doğuran Letourneau serbest kaldıktan sonra 2005’te Fualaau ile evlendi. İkili 2017 yılında boşansa da birlikte yaşamayı sürdürdü.

Avukatları kanser hastası olan 58 yaşındaki Mary Kay Letourneau'nun öldüğünü duyurdu.