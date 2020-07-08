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12 yaşındaki öğrenciyle ilişkisi şoka uğratmıştı! O öğretmen kanserden hayatını kaybetti

ABD'de 12 yaşındaki öğrencisiyle birlikte olup ondan hamile kalarak çocuk doğuran ve dünya medyasının gündemine oturan Mary Kay Letourneau kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Tayfun HOPALI / ABD
10:26 -
Haberler Dünya
12 yaşındaki öğrenciyle ilişkisi şoka uğratmıştı! O öğretmen kanserden hayatını kaybetti

ABD’de 1997 yılında meydana gelen olayda o dönem 35 yaşında olan Letourneau, 12 yaşındaki öğrencisi Vili Fualaau ile cinsel ilişki yaşadığı için tutuklandığında bütün basının ilgi odağı olmuştu.

Altı ay hapse mahkum edilen öğretmen burada ilk çocuklarını doğurdu. Letourneau serbest bırakılmasından sonra, Fualaau'yla mahkeme kararlarını ihlal ederek tekrar beraber oldu ve bu kez yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çift kızları Georgia ve Audrey ile birlikte.

Cezaevinde ikinci çocuklarını doğuran Letourneau serbest kaldıktan sonra 2005’te Fualaau ile evlendi. İkili 2017 yılında boşansa da birlikte yaşamayı sürdürdü.

Avukatları kanser hastası olan 58 yaşındaki Mary Kay Letourneau'nun öldüğünü duyurdu.

Son güncelleme: 10:29 08.07.2020
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