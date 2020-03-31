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13 yaşındaki çocuk corona virüsünden öldü!

İngiltere'nin başkenti Londra'da corona virüsü 13 yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden oldu.

Sozcu.com.tr
22:39 -
Haberler Dünya
13 yaşındaki çocuk corona virüsünden öldü!

Londra’da corona virüsü testi pozitif çıkan ve ismi açıklanmayan 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

King’s College Hospital tarafından yapılan açıklamada, “Ne yazık ki, Covid-19 testi pozitif çıkan 13 yaşındaki bir hastamız hayatını kaybetti. Ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

Yapılan açıklamada, yaşanan ölüme ilişkin daha fazla detay verilmeyeceği, çocuğun cesedinin adli tıpa gönderileceği belirtildi.

Corona virüsü salgını nedeniyle İngiltere’de bugüne kadar 1789 kişi hayatını kaybetti, 25 bin 150 kişi ise karantina altına alındı.

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Son güncelleme: 22:44 31.03.2020
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