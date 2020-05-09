15 aylık Alpaslan 15 milyon TL’lik ilaçla hayata tutundu

Kızları İrem'i 11 yaşındayken aynı hastalıktan kaybeden Alkurt çiftinin oğullarını kurtarmak için verdiği mücadele nihayet ses getirdi.

Almanya'da uygulanan tedavinin yeterli olmadığını gördükten sonra umudu ABD'de 2 milyon euro'ya (15 milyon TL) satılan ilaca bağlayan ailenin bu talebine, sağlık kasası AOK olumsuz cevap verdi.

Aile avukat tutup AOK'a karşı hukuksal mücadele başlattı. Üretici şirket ise öngörülemeyen bir durum olduğuna karar vererek ilacı gönderdi.

Minik Alpaslan'a ilk doz, Kassel'deki hastanede verildi. Anne Fatma, “Bu anları unutmak mümkün değil. İnşallah oğlumuz daha uzun süre bizimle birlikte olacak” diye konuştu.