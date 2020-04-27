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20 binden fazla ölümün yaşandığı İtalya’dan maske uyarısı!

Corona virüsü salgını yüzünden büyük acılar yaşayan İtalyanlara, sağlık yetkilileri tarafından çok önemli bir maske uyarısı yapıldı. Uyarıda, maske takanların gereksiz bir özgüvene kapılmaması gerektiği söylendi.

Sozcu.com.tr
21:48 -
Haberler Dünya
20 binden fazla ölümün yaşandığı İtalya’dan maske uyarısı!

İtalya’da yeni corona vakaları ve günlük ölüm sayıları gün geçtikçe azalırken İtalyan yetkililerden önemli bir maske uyarısı geldi.

İtalya’nın önde gelen sağlık yetkilisi, maske takmanın corona virüsüne karşı insanları gereksiz bir cesarete yönlendirmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Maskelerin insanlara yanlış bir güven hissi vermemesi uyarısında bulunan sağlık yetkilisi, “Bu ek bir tedbir, kişisel hijyen ve sosyal mesafe çok daha önemli” dedi.

İtalya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerde toplu taşımalarda ve marketlerde kullanılması zorunlu olan maskelerin, önümüzdeki pazartesiden itibaren artık kullanılmaması bekleniyor.

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Son güncelleme: 21:50 27.04.2020
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