20 milyon seçmen vardı, 14 milyonu oy kullanmadı

Juan Guaido'nun başını çektiği ana muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi'nin iktidar tarafından atanması üzerine seçimleri boykot etme kararı almıştı.

Ana muhalefet, seçim sürecinin adil, özgür ve güvenilir olmadığını, ayrıca iktidarın muhalif partilere kayyum atamasının anti-demokratik ve halkı aldatmaya yönelik bir uygulama olduğunu belirterek seçmenlere sandık başına gitmemeleri çağrısında bulunmuştu.

Bir önceki milletvekili seçimlerine yüzde 74,25 katılım sağlanmış ve seçimlerde iktidar partisi Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) 5,6 milyon oyda kalırken, muhalefet 7,7 milyon oy alarak 16 yıl sonra meclisteki çoğunluğu ele geçirmişti.

Beş yıl sonra yeniden yapılan ve oyların yüzde 82'sinin sayıldığı Venezuela'da, PSUV'nin 3 milyon 558 bin 320 oyla, bir önceki meclis seçimlerine göre yaklaşık 2 milyon oy kaybı yaşaması dikkat çekti.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre iki aşamadan oluşan referandumun ilk aşaması 12 Aralık tarihine kadar dijital ortamda yapılacak ve oylamaya yurt dışındaki Venezuelalılar da katılabilecek.

İkinci aşama ise sadece Venezuela'da, seçmenlerin doğrudan oyuyla gerçekleştirilecek. 18 yaşından gün almış ve nüfus cüzdanına sahip olan Venezuela vatandaşları, ülke genelinde kurulacak 7 bin 79 sandığa giderek halk oylamasına katılabilecek.

Öte yandan seçmenlerin yüzde 69'u sandık başına gitmedi. Son yılların en düşük katılımının yaşandığı ülkede, toplam 20 milyon 733 bin 941 seçmenden yaklaşık 14 milyonu oy kullanmadı.