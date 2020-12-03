20 yıldır kimseyi sokmadığı evden 27 ton çöp çıktı

İngiltere’nin York kentinde yaşayan 60’lı yaşlarındaki Sylvie, uzun yıllardır depresyonla mücadele ediyor. Yaklaşık 20 yıldır evine kimseyi sokmayan Sylvie, evin içinde de ızdırap dolu bir yaşam sürüyordu.

Komşularının durumundan endişe duymaya başlaması üzerine bir sosyal yardım kuruluşuna haber verildi. Yaşlı kadının evine gelen ekipler şoke edici bir manzarayla karşılaştı.

Herhangi bir çöpü bile atmayan Sylvie’nin evinde adım atacak yer kalmamıştı. Boyu 1 metreyi aşayan çöp dağları nedeniyle hiçbir odaya tam olarak giremeyen kadın, kapının yakınlarındaki merdivenlerde uyuyordu.

Ne yemek yapabilen ne de kendini temizleyebilen kadının yardımına gönüllüler koştu. Günler sonra temizlik işlerinin ardından evden yaklaşık 27 ton çöp çıkarıldı. Yeniden hayata bağlanan ve psikolojik yardım almaya başlayan Sylvie, kendisini düzenli olarak ziyarete gelen gönüllülere de teşekkür etti.