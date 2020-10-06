2020 Nobel Fizik Ödülü kara deliği bulan bilim insanlarına verildi

İsveç’te düzenlenen ve tarihin en köklü ve prestijli ödüllerinden biri olan Nobeller bu hafta sahiplerini buluyor… Dün Hepatit C’yi keşfeden 3 bilim insanına Nobel Tıp Ödülü verilirken bugün de fizik dalında ödülün sahipleri belli oldu.

Bugün yapılan açıklamada İngiliz bilim insanı Roger Penrose, Alman bilim insanı Reihnard Genzel ve ABD’li bilim insanı Andrea Ghez, evrendeki en ilgi çekici konulardan biri olan kara deliği keşfettikleri için ödülün sahibi oldular. Nobel komitesi “Evrenin en ilgi çekici olaylarından biri” olarak tanımladıkları kara deliğin keşfi için 3 bilim insanını tebrik etti.

Oxford Üniversitesi’nde bir profesör olan Penrose, ödülün yarısını kara deliğin varlığını matematik kullanarak kanıtladığı için kazanırken, ödülün diğer yarısını da Max Planch Enstitüsü ve California Üniversitesi’nde çalışan Genzel ve California Üniversitesi’nde görevli Ghez, “Görünmez ve aşırı derecede ağır nesnenin yıldızların uydusunda döndüğünü keşfettiği” için bu ödüle layık görüldü.

GHEZ, DÖRDÜNCÜ KADIN OLDU

Nobel Fizik Ödülü özellikle görelilik kuramı ile ödül kazanan Albert Einstein gibi “bilimin yıldızları”na verildiği için diğer kategorilerden ayrılıyor. Bu yıl Nobel Komitesi 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1.1 milyon dolar) para ödülü verileceğini duyurdu.

Ghez, Marie Curie, Maria Goeppert Mayer ve Donna Strickland’dan sonra bu ödüle layık görülen dördüncü kadın bilim insanı oldu.

Dinamiti keşfeden İsveçli girişimci ve iş insanı Alfred Nobel’in vasiyeti doğrultusunda dağıtılan ödül 1901’den beri veriliyor.