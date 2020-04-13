25 yaşındaki hastadan gençlere corona uyarısı: Beni etkilemez sandım ama…

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü, başlangıç noktası Wuhan’da etkisini yitirse de başta Avrupa ve ABD’de hızla can almaya devam ediyor. Salgının ilk döneminde sadece ileri yaş grubunu etkilediği gibi yanlış algı oluşsa da, virüs genç yaşlı demeden kayıplara yol açıyor.

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’ta yaşayan 25 yaşındaki Calum Wishart, gençliğine güvenerek hastalığa karşı yapılan uyarıları ciddiye almayanlardan. Dışarı çıkıp günlük hayatına devam eden Wishart, ilk belirtilerin ardından solunum güçlüğü yaşamaya başlayınca hastaneye kaldırıldı.

Testleri pozitif çıkan Wishart tedavi altına alındı. İyileşme yolunda adımlar atan Wishart, yaşadıklarını ülke medyasına anlattı.

‘NEFES ALAMAYINCA ANLADIM’

Hastalığı küçümsediğini itiraf eden Wishart, “Genç olduğum için ben etkilemez sanıyordum. Nezle gibi olacağını düşündüm, 24 saatte geçip gidecek. Nefes alamamaya başlayınca her şeyi anladım. Çok sayıda kişinin gereksiz riskler aldığını biliyorum. İnsanlar kuralları ciddiye alarak uygulamalı” dedi.

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