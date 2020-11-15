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2500 yıllık yüzlerce mumya ilk kez sergilendi

Mısır'da 2.500 yıl öncesine dayanan 100'den fazla mumya lahiti kamuoyuna sergilendi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:33, 15/11/2020
Haberler Dünya
2500 yıllık yüzlerce mumya ilk kez sergilendi

Mısır’da 2.500 yıl öncesine ait 100’den fazla lahit kamuoyuna sergilendi. Bazı lahitlerin içerisinde mumya bulunduğunu açıklayan yetkililer, Sakkara nekropolünde bu lahitleri sergiledi.

Gelecek yıl açılması planlanan Büyük Mısır Müzesi’nde sergilenmesi beklenen lahitler ile ilgili açıklama yapan Tarihi Eserlerden Sorumlu Yüksek Konsey Genel Sekreteri Mustafa Veziri, “26. hanedana ait olduğu düşünülen lahitler kapalı, ince bir şekilde boyanarak renkli hiyerogliflerle süslenmiş ve iyi korunmuş vaziyette. Daha önce bulunan lahitlerden çok daha iyi durumda” ifadesini kullandı.

Veziri, lahitlerin üst düzey ve varlıklı ailelere ait olduğunu düşündüklerini de dile getirdi.

Uluslararası medya kuruluşları Mısır’da bulunan lahitlere büyük ilgi gösterdi.

UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alan bölgede Ağustos ayında 95 lahit bulunmuştu. Veziri, bölgede daha başka hazinelerin de bulunabileceğini dile getirdi.

Dünya Mısır
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