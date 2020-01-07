300 bin Suriyeli Türkiye sınırına ilerliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Krizi İçin İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts Gaziantep’te Suriyeli sığınmacıların durumları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

EN AZ 300 BİN KİŞİ BÖLGEYİ TERK ETTİ

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Suriye’de silahlı muhaliflerin son kalesi durumundaki İdlib kenti ve çevresinde yaşanan çatışmalar nedeniyle Aralık ayı ortasından bu yana en az 300 bin kişinin bölgeyi terk ederek güneye doğru kaçtığını belirten Cutts, olumsuz hava koşullarının bu insanların yaşamlarını daha da zorlaştırdığını kaydetti.

İdlib’i terk etmek zorunda kalanların çadırlarda veya geçici barınaklarda yaşamak zorunda kaldıklarını belirten BM görevlisi, gıda ve sağlık hizmetlerinde de ciddi sorunlar yaşandığını söyledi.