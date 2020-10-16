300 köpeği evine aldı!

Hayvansever Ricardo Pimentel sadece köpeklere değil, onlarca kedi, tavuk, civciv ve tavşanlara da evinin kapılarını açmıştı. Hatta bir kirpi ve koyun sürüsü de eve sığındı diye bahsediliyor.

Pimentel, şaşırtıcı olmayacağı gibi evin berbat koktuğunu ama hayvanları fırtınadan korumanın buna değdiğini söylüyor. “Evin kirli olması fark etmez, sonuçta temizlenebilir. Ayrıca kırılan ve dökülen şeyler için de aynısı geçerli. Ama güzel olan onları mutlu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde koruyup evlat edinilme ihtimali” diyor.

Her şey 6 Ekim’de bir sosyal medya paylaşımıyla başladı. Pimentel yaklaşık 10 yıl önce ailesiyle birlikte bu evde yaşadığını belirtmişti. Cancun’un 30 km güney batısında Tierra de Animales (Hayvanlar ülkesi) hayvan barınağında hasar vardı.

BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATTI



Kasırganın yıkıcı gücünün farkında olan Pimentel, barınağın durumu hakkında endişe etmeye başladı ve eksiklerin giderilmesi için bağış istedi. “Sadece 10-20 köpekle yaşasaydım bu sorun olmazdı ama burada yüzlerce hayvanımız var, yetersiz yemek olması lüksünü karşılayamayız” şeklinde durumu açıkladı.

İNTERNETTE VİRAL OLDU



Hayvanları yaklaşan kasırgadan korumak için onların yanına girdi ve yüzlerce köpeği evine götürmesi saatlerini aldı. Pimente hayvanları tahliye etmekle meşgulken, fırtına ağaçları, elektrik direklerini yerinden söktü ve yüzlerce turistin bu bölgeden tahliye edilmesine sebep oldu. Hayvanlarla dolu olan evinin fotoğrafı ise bu sürede internette viral haline geldi.

ÜÇ ÜLKEDEN SAHİPLENİLDİ

Pimentel’in bu iyiliğine fotoğrafı gören insanlardan bağış yağdı. Tierra de Animales’teki köpekler, köpek dövüşü yaptıranların da elinden böylece kurtulmuş oldu. Zaman geçtikçe bu hayvanlar Meksika, Kanada ve ABD’deki aileler tarafından sahiplenildi.

Pimentel veteriner olmak için okuyan 20 yaşındaki kızı, gönüllüler ve bazı işçilerden destek alıyor. İlhama ihtiyaç duyduğu dönemlerde ise ev bulduğu köpeklerinin fotoğraflarına bakıyor.

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