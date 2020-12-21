32 yaşındaki Türk öğretmen Berlin’de coronadan öldü

Henüz yeni baba olan ve 2016'dan beri Carl-von-Ossietzky Schule'de lise sınıflarına Almanca, Türkçe ve ahlak dersleri veren Soydan Arslan'ın, yaklaşık bir aydır corona virüsüyle mücadele ettiği ve bir klinikte yoğun bakımda olduğu belirtildi.

SENDİKA: GÖREVDE KAPTI

Arslan, önceki gün bu mücadelesini kaybederken, bölgedeki Öğretmenler Sendikası (GEW) Başkanı Gökhan Akgün, “Bir arkadaşımızı coronadan kaybettik. Daha yeni baba olmuştu bir başka hastalığı da yoktu. Ve bu virüs, büyük ihtimalle görevi sırasında onu buldu. Daha fazla, dönüşümlü ve bölümlü sınıflar istiyoruz” diye yazdı.

Arslan'ın görev yaptığı okulda, sınıfların bölünmesi ve dönüşümle ders verilmesine, genç Türk öğretmene corona virüsü bulaşmasından sonra, 19 Kasım günü başlanmıştı.

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TEPKİ ÇEKEN SÖZ

Eğitim Müdürlüğü Sözcüsü Martin Klessmann ise, sendikaya kızdı ve “Bu ölümden sonra, daha fazla bölünmüş sınıf isteme siyaseti de çok şüpheli” dedi. Bu sözler, yetkililerin Türk öğretmenin ölümü yerine, kafayı başka şeye taktığını gösterirken, siyasiler Berlin Eğitim Müdürlüğü'nün okullardaki corona virüsü sorununu kapatmaya çalıştığını savundu.

Türk öğretmen, corona virüsüne karşı mücadelesini kaybetti ama okullar 10 Ocak'ta açılıyor ve bu kez öğrenciler 100'lerce sınıfa bölünecek ve mesafe azaltılacak.