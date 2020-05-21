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’36 bin kişinin hayatı kurtulabilirdi’

Columbia Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre, ABD, sosyal mesafe kuralının bir hafta önce getirseydi 36 bin kişinin hayatı kurtulabilirdi. Araştırmanın başında bulunan Jeffrey Shaman "Bu çok büyük bir fark. Salgının yayılması sırasında erken harekete geçmenin kritik etkisi var" dedi.

22:01 -
Haberler Dünya
’36 bin kişinin hayatı kurtulabilirdi’

İngiltere’de yayımlanan Guardian gazetesinin ABD muhabiri Kenya Evelyn, Columbia Üniversitesi’nden bilim insanlarının yeni bir araştırmasını aktardı.

Söz konusu araştırmaya göre ABD, sosyal mesafe kurallarını bir hafta erken uygulamaya başlasaydı 36 bin kişinin hayatı kurtulabilirdi.

“BU ÇOK BÜYÜK BİR FARK”

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, araştırmanın başında bulunan epidemiyolog Jeffrey Shaman “Bu çok büyük bir fark. Salgının yayılması sırasında erken harekete geçmenin kritik etkisi var” dedi.

Trump yönetimi ise bu araştırmanın bulgularını reddetti.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Washington Post’a konuşan bir Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, “Hayat kurtaracak şey, Çin’in şeffaf olması ve Dünya Sağlık Örgütü’nün görevini yerine getirmesi olurdu” dedi.

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