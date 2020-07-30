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4 ay sonra kapılarını açtı! Madame Tussauds ünlü isimleri tek sıraya dizdi

İngiltere'de aylar sonra yeniden kapılarını açan Madame Tussauds, ziyaretçilerin dikkatini çekebilmek için birbirinden ünlü isimlerin heykellerini müze önünde sıraya dizdi.

Sozcu.com.tr
15:40 -
Haberler Dünya
4 ay sonra kapılarını açtı! Madame Tussauds ünlü isimleri tek sıraya dizdi

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgını durdurabilmek için aylardır sıkı önlemler uygulanıyor.

Bu kapsamda sanat ve spor dünyasında pek çok etkinlik iptal edilirken, sinema ve müzeler de kapılarını kapattı. İngiltere’nin başkenti Londra’daki Madame Tussauds müzesi ise yeniden açılma heyecanı yaşıyor.

Yaklaşık 4 ay sonra faaliyete geçen müze, ziyaretçilerin dikkatini çekebilmek için ilginç bir yöntem seçti.

Birbirinden ünlü isimlerin heykellerini müzenin dışına yerleştiren müze yönetimi, bu hareketiyle meraklı bakışları toplamayı başardı.

Trump’ın heykeline maske takıldı.

Reuters’ın çektiği fotoğraflarda, İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Başbakan Boris Johnson, ABD Başkanı Donald Trump, Prens Harry ve eşi Meghan Markle ile şarkıcı Taylor Swift gibi isimler tek sıra halinde görülüyor.

ABD Başbakan Corona Donald Trump Dünya İngiltere Sanat sinema
Son güncelleme: 15:47 30.07.2020
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