4 ay sonra kapılarını açtı! Madame Tussauds ünlü isimleri tek sıraya dizdi

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgını durdurabilmek için aylardır sıkı önlemler uygulanıyor.

Bu kapsamda sanat ve spor dünyasında pek çok etkinlik iptal edilirken, sinema ve müzeler de kapılarını kapattı. İngiltere’nin başkenti Londra’daki Madame Tussauds müzesi ise yeniden açılma heyecanı yaşıyor.

Yaklaşık 4 ay sonra faaliyete geçen müze, ziyaretçilerin dikkatini çekebilmek için ilginç bir yöntem seçti.

Birbirinden ünlü isimlerin heykellerini müzenin dışına yerleştiren müze yönetimi, bu hareketiyle meraklı bakışları toplamayı başardı.

Reuters’ın çektiği fotoğraflarda, İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Başbakan Boris Johnson, ABD Başkanı Donald Trump, Prens Harry ve eşi Meghan Markle ile şarkıcı Taylor Swift gibi isimler tek sıra halinde görülüyor.