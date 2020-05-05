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40 günlük corona karantinası bitti, halk kuyruğa girdi

Corona virüsüne karşı sert müdahalede bulunan Hindistan'da dün sokağa çıkma yasaklarının gevşetilmesi sonrasında halk sokağa döküldü. Binlerce insan alkol satan bayilerin önünde uzun kuyruklara girerken, sosyal mesafe kuralları gözardı edildi.

Sozcu.com.tr
08:28 -
Haberler Dünya
40 günlük corona karantinası bitti, halk kuyruğa girdi

Corona virüsüyle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasaklarının gevşetildiği Hindistan’da alkol satan dükkan ve büfelerin önünde arbede çıktı.

Alkol almak isteyenler uzun kuyruklar oluştururken güvenlik güçleri, sırada yaşanan gerilimi güçlükle sakinleştirebildi.

40 gündür alkol satın alamayan Hint vatandaşları, uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafe kurallarının uygulanmadığı kuyruklarda sık sık kavga çıktı. Yaşanan gerilimi ve tartışmayı elindeki cop ve sopalarla durdurmaya çalışan güvenlik güçleri çok sayıda insanı gözaltına aldı.

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olmasına rağmen ülkede corona virüsü vaka sayısının diğer ülkelere göre görece düşük olmasının sebebi olarak sıkı önlemler ve yasaklar gösteriliyordu. Hindistan’da resmi verilere göre corona virüsünden yaşamını yitirenlerin sayısı 1.566 olarak açıklanırken toplam vaka sayısı da 46.437.

Son güncelleme: 08:31 05.05.2020
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