48 euroluk döner Avrupa’yı şoke etti: Bizde 4.5 euro

Corona virüsü salgını devam ederken Avrupa Birliği ülkeleri normale dönmeye başlarken AB içinde ve bazı diğer ülkelere “seyahat edilebilir” önerisi verdikten sonra Ankara’nın hummalı çalışması devam ediyor… Birçok medya kuruluşu Türkiye’nin diplomatik baskı yaparak Türkiye’yi de güvenli ülkeler arasına alması için görüşmelerin sürdüğünü sürerken, Ankara’nın bu çalışmasını zedeleyecek bir durum Bodrum’da yaşandı.

Bodrum’da bir yabancı turiste getirilen 184 euroluk yemek faturasında döner kebaba 48 euro yazılması Avrupa’yı adeta şoke etti. Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild, bu faturanın akılalmaz olduğunu yazarken, “Turistler, Türkiye’nin sahillerinde bir dönere 48 euro ödüyor. Aynı döner Almanya’da 4.5 euro” başlığını kullandı.

Döner dürüm sözünü de üst başlığa taşıyan Bild, “Dürüm aptallığı” anlamına gelen “Dumm-Dürüm gelaufen” ifadeyi kullandı. Bild, bir Türk kahvesine 8 euro, bir pideye 24 euro hesap geldiğini yazarken, bunun savunulacak yanının bulunmasını da eleştirdi.

“YAKINDA ALMANYA’DA DA FİYATLAR ARTAR”

Bild, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın sözlerine de geniş yer verdi. Aras, geçen hafta yaptığı açıklamada, “Benim için kimin dönere ne kadar ödediği önemli değil. Bir kişi 100.000 lira da (13 bin Euro) verebilir, eğer istiyorsa. Ama burada 20 TL'ye (2.60 Euro) döner yiyecek çok yer de var. Burada gerçekten bu faturayı ödeyecek müşteriler de var. Zenginler için söylüyorum, eğer ucuz ürünler verirseniz, para harcamak isteyenler Santorini ya da Ibiza'ya gider orada harcar” demişti.



Bild, bu mantıkla Almanya'da yakındaki dönercinin fiyatındaki artışına çok şaşırmamak gerektiğini, Bodrum'u görünce bunun dünyanın sonu olmadığını anladıklarını vurguladı.

