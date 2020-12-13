7 yaşındaki kız, bileklik satarak çocuk hastanesine 20 bin dolar bağış topladı

Orlinskynin annesi Lori Orlinsky, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Hayleyin hobi olarak yaptığı bilezikleri bir yardım kampanyasına dönüştürdüğünü ve bileziklerin ABD dışındaki ülkelerden bile alıcı bulduğunu söyledi.

CHICAGO BELEDİYE BAŞKANI LIGHTFOOTTAN KAMPANYAYA DESTEK

Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot da Hayleyin yardım kampanyasına destek verdi. Sosyal medya hesabından kampanyayı duyuran Lightfoot, Hayleyin yaptığı bileklikleri koluna takarak fotoğraf paylaştı.

Öte yandan, hastanenin vakfının müdür yardımcısı Tracey McCusker, “20 bin dolar özellikle 7 yaşındaki bir çocuk için oldukça inanılmaz bir miktar. Bu tür bir bağış toplama çabası, hastanenin parayı çeşitli farklı şeyler için kullanmasına olanak tanıyor. Covid-19’a gerçekten hızlı yanıt vermemiz gereken bir zamanda kesinlikle gerekliydi” dedi. DHA