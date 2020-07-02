75 gün sonra ilk vaka!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girişlerin başlaması ile birlikte 75 günün ardından bir yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Mersin’in Taşucu Limanı’ndan gemiyle adaya gelen bir yolcuda Covid-19’a rastlandı.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'den gelen 434 yolcuda yapılan testler sonucunda KKTC’ye deniz yolu ile gelen yolcular arasından 1 pozitif vaka tespit edildiğini bildirdi.

Son 24 saat içerisinde yapılan toplam test sayısının 803 olduğunu belirten Bakan Pilli şunları söyledi:

*803 testten 434 test sonuçlanmıştır. 369 test sonucu üzerinde çalışma yapılmaya devam edilmektedir. 434 test, deniz yolu ile gelen yolcular ve KKTC’den yurt dışına giden yolculara yapılmış olan testlerdir.

*369 test ise henüz sonuçlanmamış ve hava yolu ile ülkemize gelen yolculara yapılmıştır.

*Yapılan 434 testin sonucunda deniz yolu ile gelen yolcular arasından 1 pozitif vaka tespit edilmiştir. Bu kişi sağlık personeli tarafından alınarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karantina bölümünde müşahede altında alınmıştır.

*Yapılan çalışmaların ardından vakanın temas ettikleri tespit edilmiş olup Sağlık Bakanlığı tarafından karantina otellerinde gözetim altına alınacaktır. İHA