Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

8 aylık hamile kadından kanlı intikam! Uyuyan kocasının cinsel organını kesti

Nijerya'da 8 aylık hamile bir kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti.

Sozcu.com.tr
12:23 -
Haberler Dünya
8 aylık hamile kadından kanlı intikam! Uyuyan kocasının cinsel organını kesti

Nijerya’nın Taraba eyaletinde yaşayan Halima Umar, kocası Aliyu Umar’ın ikinci bir kadınla evlenmesi üzerine öfkeden çılgına döndü.

Kocası uykudayken harekete geçen 8 aylık hamile olan 32 yaşındaki kadın, intikam almak için Aliyu Umar’ın cinsel organını kesti. Acıyla uyanan adam bir anda kanlar içinde kaldı.

Komşuların haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri çiftin yaşadığı eve geldi. Halima Umar tutuklanırken, Aliyu Umar hastaneye kaldırıldı.

Daily Star’ın haberine göre Umar’ın cinsel organının geri dikilemeyecek şekilde zarar gördüğü belirtildi.

Son güncelleme: 12:26 03.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more