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Son dakika… DSÖ’den Rusya’nın aşısı ile ilgili ilk açıklama

Rusya Devlet Başkanı Putin'in bugün yaptığı corona virüsü aşısı açıklamasından sonra Dünya Sağlık Örgütü devreye girdi... Putin, Rusya'nın geliştirdiği aşının tescillendiğini açıkladıktan dakikalar sonra Dünya Sağlık Örgütü, "Rus yetkililerle yakın temas halindeyiz" mesajını verdi.

Sozcu.com.tr
13:12 -
Haberler Dünya
Son dakika… DSÖ’den Rusya’nın aşısı ile ilgili ilk açıklama

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, Rus yetkililerin açıklamaları ile ilgili açıklama yaptı.

DSÖ Sözcüsü Tarık Jasareviç, “Rus sağlık yetkilileriyle Covid-19 aşısının tescil alma süreciyle ilgili yakın temastayız” açıklamasını yaptı.

Cenevre’de açıklamalarda bulunan Jasareviç, “Rus sağlık yetkilileriyle yakın temastayız ve DSÖ’nün aşının değerlendirilmesiyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Tekrar söylemek gerekir ki aşının bir dizi incelemeden ve testten geçerek güvenliğinin kanıtlanması ve etkisinin ortaya konması gerekir” dedi.

Birleşmiş Milletler Corona dizi Dünya Putin Rusya Sağlık son dakika
Son güncelleme: 13:23 11.08.2020
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