Son dakika… DSÖ’den Rusya’nın aşısı ile ilgili ilk açıklama

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, Rus yetkililerin açıklamaları ile ilgili açıklama yaptı.

DSÖ Sözcüsü Tarık Jasareviç, “Rus sağlık yetkilileriyle Covid-19 aşısının tescil alma süreciyle ilgili yakın temastayız” açıklamasını yaptı.

Cenevre’de açıklamalarda bulunan Jasareviç, “Rus sağlık yetkilileriyle yakın temastayız ve DSÖ’nün aşının değerlendirilmesiyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Tekrar söylemek gerekir ki aşının bir dizi incelemeden ve testten geçerek güvenliğinin kanıtlanması ve etkisinin ortaya konması gerekir” dedi.