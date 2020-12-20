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AB içinde aşı dağıtımı başladı

Almanya’da üretilen ama önce İngiltere, Kanada, Kuveyt, Suudi Arabistan gibi ülkelerin uyguladığı BioNTech/Pfizer aşısının Avrupa Birliği içinde dağıtımı başladı.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 22:47, 20/12/2020
Haberler Dünya
AB içinde aşı dağıtımı başladı

Kühne ve Nagel isimli “özel soğutucu“ ile dağıtımda uzman olan spedisyon firması, Avrupa Birliği içinde aşının nakliyesini yapıyor. Aşı eksi 80 derecede taşınıyor ve çok özel koruma altında ilgili Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Almanya ilk aşıyı 27 Aralık'tan itibaren uygulamaya başlayacak.

ÖZEL GÜVENLİKLİ DAĞITIM

BioNTech/Pfizer, aşının taşınması için özel, soğuk tutan çantalar üretmişti. Nakliye firması da ayrıca, kendi özel soğutmalı araçlarıyla ülkelere dağıtımı gerçekleştiriyor.

Aşının dağıtımı için çok özel önlemler alındı ve hiç bir şekilde güzergahlar açıklanmıyor. Ayrıca aşıyı taşıyan araçlar, özel güvenlik tarafından GPS ile takip ediliyor.

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