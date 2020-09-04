AB, Ruanda’ya kapı açtı, Türkiye yine yok

Avrupa Konseyi'nin açıklamasına göre AB'ye şu ülkelerin vatandaşları gidebilecek: Avustralya, Çin, Gürcistan, Japonya, Kanada, Yeni Zelanda, Ruanda, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay… Ancak Çin'in AB vatandaşlarına uyguladığı yasağı kaldırması isteniyor.

AB'nin bu kararı tavsiye niteliğinde…. Ancak hemen hemen tüm AB üyeleri ile Schengen'e dahil olan İsviçre buna uyuyor ve Türk vatandaşlarına vize randevuları verilmiyor. Vizesi olanlar da AB'ye alınmıyor. Temmuz başından itibaren Almanya ve İsviçre, vize randevularını durdurduğunu yazılı olarak açıklamış ve ağustosta sadece, aile birleşimi, öğrenci veya çalışmak için gidenlere uygulanan ‘D vizesi'nin verileceğini duyurmuştu.