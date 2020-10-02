AB ve ABD’den Belarus kararı! Birçok kişiye yaptırım uygulandı

Avrupa Birliği, Belarus'ta Ağustos ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından başlayan barışçıl protestolara, gazetecilere ve muhalefet üyelerine yönelik baskı ve sindirme politikası uygulayan ve seçim sürecinde yapılan yolsuzluklardan sorumlu tutuğu 40 kişiye yaptırım kararı aldı.

AB'nin aldığı yaptırım kararları bugün resmi gazetede yayınlanması ile yürürlüğe girdi. Kararda, ”Kısıtlayıcı tedbirler arasında AB topraklarından giriş veya geçiş yasağının yanı sıra AB sınırları içindeki varlıkların dondurulmasına karar verilmiştir. AB vatandaşlarının ve işletmelerinin de hedeflenen kişilere fon ayırması yasaktır” denildi.

LUKAŞENKO’YA YAPTIRIM UYGULANMADI

AB Konseyi Başkanı Charles Michel yaptığı açıklamada, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yaptırım uygulananlardan biri olmadığını ancak listenin açık olduğunu ifade etti. Yaptırım listesinde, İçişleri Bakanı Yuri Karayev ve birkaç yetkilinin yanı sıra seçim komisyonu üyeleri, komutanlar, güvenlik yetkilileri ve cezaevi müdürleri de yer aldı.

BİR YAPTIRIM KARARI DA ABD’DEN

Avrupa Birliği’nin kararı sonrası ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de, başta Belarus İçişleri Bakanı Karayev olmak üzere bazı yetkililere yaptırım kararı alındığını duyurdu. Mnuchin yaptığı açıklamada, “ABD ve uluslararası ortaklarımız, yıllarca Belarus’ta demokrasinin altını oyanlara karşı yaptırım uygulanması konusunda birleşmiş durumda” ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Belarus'ta yapılan Devlet Başkanlığı seçiminde, 1994 yılından beri Devlet Başkanlığı görevini yürüten Aleksandr Lukaşenko, oyların yaklaşık yüzde 80,1'ini alarak yeniden seçilmişti. Seçimin ardından Litvanya'ya giden muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya, halka sokağa çıkma çağrısında bulunmuştu.

Sert söylemleriyle tepki çeken Lukaşenko'nun yeniden Devlet Başkanı olmasının ardından başlayan protestolar sonrası BM ve AB başta olmak üzere birçok ülke sağduyu çağrısı yapmıştı. (İHA, Reuters)

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